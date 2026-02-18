Mračna strana karnevala u Riju: Polugole žene njišu kukovima, obline sevaju na sve strane, a iza kulisa pakao!

Karneval u Riju počeo je pre 3 dana i trajaće do 21. februara. Fotografije iz Brazila obilaze svet. Sve je u znaku muzike i dobrog raspoloženja, a da li je tako

Kulminacija Karnevala u Riju desila se u Sambadromu gde su se juče škole sambe takmičile u paradi. Takmičenje se nastavlja danas.

Parada šampiona zakazana je za 21. februar, a brojni aranžmani uključuju i posetu čuvenim plažama Kopakabana i statui Hrista Spasitelja.

Karneval u Riju se 2023. godine vratio na staro nakon pandemije kovida- 19, zbog čega se fešta nije organizovala 2020. i 2021. a 2022. upriličena je samo za lokalne stanovnike i pod određenim drugim ograničenjima. Osim što se slavio povratak na staro, karnevalom se proslavljala i pobeda Luiza Inacija Lule da Silve iz levičarske Radničke stranke na predsedničkim izborima u oktobru 2022. godine, nad Žairom Bolsonarom, koji je optuživan za autokratiju.

Fešta je dobila svoj nastavak, kostimi su ekstremno provokativni, plečačice izlaze u javnost sa otkrivenim grudima. "Karneval života i slobode", opisivao se ranije događaj koji posećuje ogroman broj ljudi.

Ipak, istraživala se i druga strana manifestacije. Nimalo vesela. Tako je Vivijen Morais Fereira Guimarae, koja radi kao ulična prodavačica brze hrane, a na Karnevalu je ranije plesala kao predstavnica škole "Unidos do Porto da Pedra", rekla da su zbog načina na koji su predstavljane plesačice, ali i brojnih predrasuda, ona i ostale igračice bile izložene uvredama, pa su im neki predlagali da se bave prostitucijom.

Zabrinutost je ranije izrazila je i Rayane da Silva Ferreira, plesačica koja je predstavljala školu sambe "Acadêmicos do Salgueiro", i koja smatra da su plesačice na karnevalu "preterano seksualizovane"."Maltretiraju nas uvek i svuda", naglasila je pre pet godina.

Fernanda Florentino, predstavnica više plesnih škola istakla je da seksualno uznemiravanje plesača nije ograničeno na karnevalske nastupe.

Porodični život samba plesačica često je prepun komplikacija. Na primer, Rayane se na kraju razvela od supruga koji je bio protiv njene ljubavi prema karnevalskom plesu.

Predstavnica škole sambe "Unidos de Vila Isabel" raskinula je sa dečkom: "Rekao mi je da biram između karnevala i njega. Karneval je moj život, pa sam odabrala karneval", prenosi qcostarica.com.

Dr. Rosane Borges, koja predaje novinarstvo na Univerzitetu u Sao Paulu, izjavila je da je slika o ženi seksualizira često do tačke vulgarnosti na karnevalu i napomenula da postoji rasna diskriminacija plesačica kao inače u brazilskom društvu.

Pre nekoliko godina karneval je najavljivala strašna statistika: preko 500 slučajeva rasizma, seksizma i homofobije i više od 200 prijava pljačkanja i pokušaja silovanja. Pitanje je koliko je bilo neprijavljenih slučajeva. Policijski izveštaji pokazali su da je nasilje nad ženama od 2015. godine tokom festivala povećano za neverovatnih 174 odsto. Brazilski fotograf Džulijen Albukeri trudio se da zabeleži te momente.

Rio je ove godine sav u znaku plesa, veselja i ženskih oblina. Šta treba uraditi da bi priča o karnevalu bila potpuno drugačija, pitanje je na koje nadležni, kako se čini, uopšte ne obraćaju pažnju. Istina ostaje u drugom planu, a kao glavne vesti ističu se "euforične" fotografije.

Autor: D.Bošković