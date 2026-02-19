Više od četiri miliona korisnika Instagrama bilo mlađe od 13 godina: Advokat izneo ŠOK podatke

Advokat podnosioca tužbe u sudskom postupku protiv izvršnog direktora kompanije Meta Platforms Marka Zekerberga o tome da li društvene mreže izazivaju zavisnost kod dece, Mark Lanier, prikazao je interni dokument iz 2015. u kojem se procenjuje da je više od četiri miliona korisnika Instagrama bilo mlađe od 13 godina, što je predstavljalo oko 30 odsto sve dece starosti od 10 do 12 godina u SAD, prenosi CNN.

Podnosilac tužbe, imenovana kao Keli, koja je danas stara 20 godina, navodno je počela da koristi Instagram sa devet godina, piše CNN.

Lanier je istakao da Instagram nije tražio datum rođenja novih korisnika do decembra 2019, već samo potvrdu da imaju više od 13 godina, dok su postojeći korisnici bili obavezni da daju datum rođenja tek od avgusta 2021.

Meta negira optužbe, ističući da je teško porodično okruženje Keli glavni uzrok problema.

Meta ističe bezbednosne funkcije, uključujući alate za nadzor roditelja i tinejdžerske naloge sa podrazumevanim privatnim podešavanjima i ograničenjem sadržaja za korisnike mlađe od 18 godina.

Zakerberg će biti ispitivan i o tome da li su profit ili bezbednost dece bili prioritet u donošenju odluka.

Advokat podnosioca tužbe tvrdi da su internim dokumentima Meta i Zakerberg bili svesni rizika po decu, ali su i dalje uvodili funkcije koje ih drže duže na platformi, što je prema tvrdnjama podnosioca tužbe ugrozilo decu.

Ovo je Zakerbergovo prvo pojavljivanje pred porotom nakon godina negativnih reakcija na njegovu kompaniju Meta Platforms, koja takođe poseduje Instagram i WhatsApp.

Autor: Marija Radić