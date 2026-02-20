BIZARNIJE NE MOŽE: Provalio u kuću, oprao sudove, ispeglao veš i popio pivo – Vlasnica zanemela kada je videla šta je 'lopov' uradio!

Zamislite da se vratite kući i zateknete provalnika, ali umesto haosa i ukradenih dragocenosti, dočeka vas – oprano posuđe i složen veš! Upravo to se dogodilo jednoj ženi u Velsu, u slučaju koji je ostavio policiju i javnost u šoku.

Nesvakidašnji incident dogodio se kada je 36-godišnji Damian Vojnilovič provalio u dom jedne žene dok je ona bila na poslu. Međutim, umesto da traži novac, ovaj "pedantni provalnik" je odlučio da se baci na kućne poslove.

Šta je sve "uradio" u kući?

Vlasnica je po povratku zatekla prizor koji je podsećao na posetu kućne pomoćnice, a ne kriminalca:

- Oprao je sudove i pospremio kuhinju.

- Ispraznio je kantu za smeće.

- Složio je namirnice u frižider.

- Ispeglao je veš koji je stajao na stolici.

- Zamenio je saksije na biljkama u dvorištu.

"Lopov" koji je popio pivo i ostavio poruku

Da bi situacija bila još bizarnija, provalnik je sebi sipao čašu piva, odmorio se, a zatim ostavio jezivu poruku: "Ne brini, budi srećna, jedi i počešljaj se".

Vlasnica kuće je izjavila da se danima osećala prestravljeno i da nije smela da spava u sopstvenom domu. "Pitala sam se da li me je neko posmatrao i da li zna moju rutinu, jer je znao tačno šta treba da se uradi", izjavila je žrtva na sudu.

Epilog na sudu

Iako bi neko pomislio da je reč o bizarnoj šali, britanski sud nije imao razumevanja za "usluge" ovog provalnika. Damian je identifikovan preko DNK analize na čaši piva i osuđen je na 22 meseca zatvora. Njegov advokat je tvrdio da je u tom periodu bio beskućnik i da je patio od psihičkih problema, ali je sudija zaključio da je reč o "teškom narušavanju privatnosti".

Autor: Dalibor Stankov