MAČAK LARI PROSLAVIO 15 GODINA VLASTI: Glavni lovac na miševe nadživeo i šestog premijera – On je jedini pravi vladar Dauning strita! (FOTO)

Dok se britanske vlade smenjuju, premijeri odlaze i dolaze, a političke krize tresu London, jedna figura ostaje nepomična na pragu broja 10 u Dauning stritu. Mačak Lari, zvanični "glavni lovac na miševe" (Chief Mouser), obeležio je neverovatnih 15 godina službe.

Lari je u sedište britanske moći stigao 15. februara 2011. godine iz azila "Battersea", a doveo ga je tadašnji premijer Dejvid Kameron kako bi rešio problem sa glodarima. Niko tada nije slutio da će ovaj sivo-beli tigar postati simbol stabilnosti Britanije.

Šest premijera "služilo" pod njim

Lari je tokom decenije i po ispratio čak šest premijera: Dejvida Kamerona, Terezu Mej, Borisa Džonsona, Liz Tras, Rišija Sunaka, a sada "nadgleda" i Kira Starmera. Mnogi se šale da premijeri zapravo služe pod Larijem, jer on ima veći rejting kod građana od bilo kog političara.

„On predstavlja stabilnost, a to je danas retkost“, kažu stručnjaci za istoriju Dauning strita.

Wish I could remember where I'd left that folder... https://t.co/5vLwIean1s — Larry the Cat (@Number10cat) 15. фебруар 2026.

Zvanične dužnosti: Spavanje i "photobombing"

Iako mu je titula zvanična, Larijeve dužnosti su, prema sajtu britanske vlade, vrlo specifične:

Pozdravljanje gostiju ispred čuvenih crnih vrata.

Provera bezbednosti (uglavnom njušenjem nogavica svetskih lidera).

Testiranje antikvitetnog nameštaja (provera kvaliteta za popodnevnu dremku).

Skandali i tuče

Lari nije bio bez kontroverzi. Poznat je po čuvenim uličnim tučama sa Palmerstonom, mačkom iz Ministarstva spoljnih poslova, ali i po tome što je jednom prilikom oterao lisicu sa svog poseda. Takođe je "napao" goluba pred kamerama, ali je ptica uspela da pobegne, što je podgrejalo sumnje u njegove lovačke sposobnosti.

Ipak, sa 19 godina (koliko se procenjuje da sada ima), Lari je i dalje vitalan, a iz vlade poručuju da će povodom jubileja dobiti "posebne poslastice". On je postao britanska "meka moć" u krznenom obliku, a bilo koji političar koji bi pokušao da ga iseli, verovatno bi izvršio političko samoubistvo.

Autor: Dalibor Stankov