DA LI SU VUKOVI NOVE KOMŠIJE? Naučnici otkrili šokantnu istinu: Zaboravite na strah, ove zveri se brzo navikavaju na ljude!

Vukovi se plaše ljudi, ali taj strah može nestati brže nego što mislimo! Najnovija studija Veterinarskog fakulteta u Beču, objavljena danas, otkrila je da vukovi neverovatno fleksibilno prilagođavaju svoje ponašanje u sredinama kojima dominira čovek.

Šefica studije, Sara Maršal-Pescini, ističe da je upravo ta sposobnost prilagođavanja ključni faktor uspeha vukova u urbanim područjima. Dok ih jedni vide kao simbol snage i inteligencije, a drugi kao opasne zveri, vukovi u ljudima vide dve stvari: opasnost i – pristup hrani.

Eksperiment u Italiji: Igračke i ljudski glasovi

Naučnici su proučavali ponašanje 185 vukova u centralnoj Italiji, posebno u okolini Firence. Pomoću skrivenih kamera, dokumentovali su kako vukovi reaguju na nepoznate predmete povezane sa ljudima, poput dečjih igračaka i snimaka ljudskih glasova.

Rezultati su iznenadili istraživače:

Početni strah bledi: Vukovi su se u početku plašili objekata i glasova, ali su strah postepeno gubili kroz proces navikavanja.

Čopor je snaga: Životinje su bile znatno hrabrije i manje plašljive kada su bile u grupi nego kada su bile same.

Rešavanje problema: Sposobnost učenja i društvenost pomažu im da uspevaju čak i u gusto naseljenim sredinama.

Da li možemo da živimo zajedno?

"Blizina vukova u gusto naseljenim sredinama je novi fenomen", navode naučnici u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Ova ekstremna prilagodljivost vukova otežava ljudima da planiraju efikasne mere odvraćanja.

Pitanje koje ostaje otvoreno jeste – da li ljudi mogu da odgovore na izazov koegzistencije sa životinjama koje su toliko inteligentne i kompleksne?

Autor: Dalibor Stankov

