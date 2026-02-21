POTVRĐENE VESTI O VELIKOM GUBITKU: Umrla čuvena Babuška s Evrovizije

Pevačica Zoja Dorodova, članica popularne ruske grupe "Babuške iz Buranova" sa Evrovizije, umrla je u 85. godini.

Tužnu vest je 21. februara saopštio predsednik Malopurginskog okruga Udmurtije, Aleksandar Dejev.

- Ovo je nenadoknadiv gubitak za našu kulturu, za sve nas. Izražavam najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji dele ovu tugu. Tugu delimo sa vama, - rekao je Dejev u poruci na društvenoj mreži VKontakte.

Zoja Dorodova je rođena 15. aprila 1940. Dugo je radila kao pekar u Buranovskoj pekari, a zatim kao mlekarica na kolhozu. Nakon udaje, preselila se u selo Babino, gde je radila kao kuvarica i rukovodilac školske kuhinje.

Kasnije se vratila u svoje rodno Buranovo i pridružila se kreativnom timu koji je postao široko poznat u Rusiji i inostranstvu zbog učešća na Evroviziji 2012. godine.

Uzrok smrti je karcinom s kojim se borila.

Sahranjena je danas, 21. februara u 12 sati. Pogrebna služba je održana u Crkvi Svete Trojice u selu.

Autor: S.M.