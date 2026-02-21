ČUVAR EGIPATSKIH TAJNI U SRCU BEOGRADA: Beogradska mumija sa zlatnim noktima i svitkom iz Knjige mrtvih (FOTO)

Dok hiljade Beograđana svakodnevno žuri preko Trga republike, samo nekoliko metara dalje, u tišini drugog sprata Narodnog muzeja, počiva biće koje prkosi vremenu. On nije duh, ali nije ni običan čovek.

Njegovo ime je Nesmin, a tajne koje je doneo iz vrelih peskova Egipta pre 137 godina i danas lede krv u žilama posetilaca.

Ritual koji prkosi smrti

Nesmin nije bio običan smrtnik, već moćni sveštenik boga plodnosti Mina. Njegovo telo, staro neverovatnih 2.300 godina, prošlo je kroz rituale koji su bili rezervisani samo za najvišu elitu drevnog sveta. Kada mu priđete, prvi detalj koji će vas naježiti su njegove oči. Prave su odavno nestale, a u duplje su umetnuti nemetalni delovi koji mu daju „večni pogled“ – osećaj da vas posmatra čak i kada mu okrenete leđa.

Pravi šok krije se na njegovim ekstremitetima. Naučnici su otkrili da su Nesminovi nokti na rukama i nogama pozlaćeni, kako bi u zagrobni svet zakoračio kao polubog, okupan u sjaju metala koji nikada ne rđa.

Tajna ispod leve mišice: Svitak koji se ne otvara

Najveća misterija „Beogradske mumije“ nije u onome što se vidi, već u onome što je sakriveno. Najsavremeniji skeneri prodrli su kroz milenijumske slojeve lana i otkrili nešto fascinantno: direktno ispod Nesminove leve mišice, tik uz srce, nalazi se svitak papirusa!

Reč je o famoznoj „Knjizi mrtvih“, magijskom vodiču kroz zagrobni život koji je Nesminu trebalo da osigura put do bogova. Ovaj artefakt je toliko redak da ih na celom svetu postoji svega dvadesetak, a Beograd ponosno čuva jedan od njih. Šta tačno piše na tom papirusu i kakve kletve ili molitve čuva, ostaje tajna koju bi samo Nesmin mogao da ispriča.

Srce mu i dalje kuca u telu?

Prema egipatskom verovanju, srce je centar uma i duše. Dok su mu pluća izvađena tokom procesa mumifikacije, srce je namerno ostavljeno u grudima. Zašto? Da bi mu se na „onom svetu“ sudilo. Nesmin u sebi i dalje nosi taj organ, čekajući trenutak vaskrsenja koji mu je obećan pre više od dva milenijuma.

Njegov put do Srbije bio je filmski – od luksorske pijace gde ga je kupio plemić Pavle Riđički „iz rodoljubive namere“, preko bizarnog „izleta“ u Crnu Goru osamdesetih godina, pa sve do modernih laboratorija gde je 3D tehnologijom rekonstruisano njegovo lice.

Danas Nesmin spava u specijalnoj vitrini koja mu čuva večni mir. Ako ste dovoljno hrabri da mu pogledate u lice, on vas čeka na drugom spratu Narodnog muzeja. Ali pazite – ko jednom sretne pogled egipatskog sveštenika, tu sliku nikada ne zaboravlja.

Autor: Dalibor Stankov