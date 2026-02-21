Da li punjači zaista troše struju kada ostanu u utičnici? Evo šta je tačno, a šta preterivanje

Gotovo svako od nas bar jednom je čuo tvrdnju da bi se „ceo jedan grad mogao napajati mesec dana“ kada bi svi punjači na svetu bili isključeni iz utičnica. Zvuči dramatično – ali koliko je to zapravo tačno?

Stručnjaci ističu da moderni punjači za telefone, tablete i laptopove zaista troše određenu količinu struje čak i kada nisu povezani sa uređajem. Ipak, ta potrošnja je znatno manja nego što se često predstavlja u viralnim objavama.

Koliko punjač zaista troši kada je stalno uključen

Merenja specijalizovanim uređajima pokazala su da pojedinačni moderni punjači bez priključenog telefona troše minimalnu količinu energije – često ispod 0,1 vata, a mnogi praktično 0 vati (u granicama merenja).

U jednom testu objavljenom na tehnološkom portalu How-To Geek, sedam istovremeno uključenih punjača bez priključenih uređaja trošilo je oko 0,3 vata ukupno.

To znači:

- 0,3 W × 8.760 sati (godina dana) = oko 2,6 kWh godišnje

- Ako je cena struje oko 0,10–0,15 € po kWh, to je manje od 0,50 € godišnje

Važno je naglasiti: u originalnom tekstu je došlo do greške u proračunu. Nije reč o 2.628 kWh, već o približno 2,6 kWh godišnje za sedam punjača zajedno. Razlika je ogromna.

Može li se time napajati grad

Tvrdnja da bi se čitav grad od 100.000 stanovnika mesec dana napajao tom uštedom je nerealna. Potrošnja jednog takvog grada meri se u milionima kilovat-sati mesečno. Ušteda od nekoliko kilovat-sati po domaćinstvu godišnje jednostavno nije tog obima.

Dakle, punjači jesu „tihi potrošači“, ali njihov pojedinačni uticaj je veoma mali.

Da li ih ipak treba isključivati

Iako finansijska ušteda nije velika, postoje dobri razlozi da punjače ne držite stalno uključene:

- smanjujete nepotrebnu potrošnju energije

- smanjujete rizik od pregrevanja ili kvara

- produžavate vek trajanja punjača

Kod starijih i nekvalitetnih punjača rizik od pregrevanja može biti veći, dok su moderni modeli uglavnom bezbedni i energetski efikasni.

Punjači koji ostanu u utičnici troše vrlo malu količinu struje – mnogo manju nego što se često tvrdi u senzacionalističkim objavama. Nećete značajno smanjiti račun za struju ako ih isključite, ali ćete ipak doprineti energetskoj efikasnosti i bezbednosti domaćinstva.

Mala navika, mala ušteda – ali dobra praksa.

Autor: Iva Besarabić