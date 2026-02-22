Ko najviše zarađuje u Srbiji: Oni imaju platu i preko 300.000 dinara

U Srbiji se visina plata značajno razlikuje od oblasti do oblasti. Dok je prosečna neto plata u zemlji oko 108.000–110.000 dinara mesečno, u nekim sektorima zarade su i dva do tri puta veće od te vrednosti.

1. IT i informacione tehnologije – najviši proseci

IT sektor je i dalje najplaćeniji u Srbiji:

U statistici po delatnostima, sektor informisanja i telekomunikacija (koji obuhvata i IT) ima najveću prosečnu platu – oko 326.580 dinara neto mesečno.

Posebni podaci za softverske pozicije pokazuju da stručnjaci u IT-u mogu imati i mnogo veće plate, posebno ako rade za strane kompanije ili kao remote programeri – cifre često prelaze 1.600 evra mesečno prema nekim tržišnim anketama.



Za specijalizovane uloge poput data scientist (stručnjak za podatke), godišnje zarade u visini od oko 72.000 USD (oko 6.000 USD mesečno) nisu retkost prema globalnim izvorima sa podacima za Beograd.

Ovaj nivo zarada jasno pokazuje da stručnost u digitalnim tehnologijama donosi znatno više nego prosečna plata u drugim sektorima.

2. Finansije, bankarstvo i menadžment

Plate u finansijskim i upravljačkim ulogama takođe se izdvajaju:

Direktori i izvršni menadžeri u većim firmama mogu imati neto primanja u rasponu 383.000–650.000 dinara mesečno (oko 3.200–5.500 €).

Menadžeri finansija prosečno zarađuju oko 324.000 dinara, ali plate se mogu kretati i znatno više za iskusne stručnjake.



U bankarskom sektoru, plate u samom vrhu (npr. rukovodioci ili članovi odbora) u komentarima praktično dosežu i 400.000–700.000 dinara i više, iako se one znatno razlikuju od banke do banke i pozicije do pozicije.

Ovaj nivo zarada pokazuje da je finansijska i menadžerska struka među bolje plaćenim karijernim putevima u Srbiji, ali često zahteva više godina iskustva i visoke poslovne odgovornosti.

3. Nauka, istraživanje i razvoj

U delatnostima koje obuhvataju naučno-istraživačke i tehničke oblasti, plate su takođe znatno iznad proseka:

Zaposleni u naučno-istraživačkim i inovacionim delatnostima prosečno zarađuju oko 188.600 dinara mesečno.



Ovaj segment privrede sve više dobija na značaju, posebno sa rastom startap i tehnoloških projekata, ali i dalje je manje popularan u poređenju sa IT sektorom.

4. Zdravstvo i farmaceutski sektor

Plate u privatnom zdravstvenom sektoru, naročito za lekare specijaliste, mogu biti znatno veće nego prosečna plata u Srbiji, ali variraju u zavisnosti od grada i prakse. Zvanični statistički podaci obično ne objavljuju konkretne brojke za specijaliste, ali je jasno da:

U državnom sektoru medicinski radnici često imaju osnovne plate bliže proseku, dok specijalisti u privatnoj praksi zarađuju znatno više – u nekim slučajevima i dvostruko više.

U svakom slučaju, visoko specijalizovane medicinske pozicije i dalje spadaju među bolje plaćene u zemlji, ali zahtevaju godinama dug obrazovni put i praksu.



Pregled zarada po delatnostima (RZS)

Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku:

IT i telekomunikacije: - 326.580 dinara mesečno

Finansijske delatnosti i osiguranje: - 222.550 dinara

Naučno-istraživačke i tehničke delatnosti: - 188.600 dinara

Vazdušni saobraćaj: - 235.624 dinara

Prosečna neto zarada u Srbiji: - 107.000 dinara mesečno

Najniže plate (npr. lične uslužne delatnosti): - 60.000 dinara mesečno

U Srbiji najveće plate imaju stručnjaci u IT i tehnološkom sektoru, zatim oni u finansijama i menadžmentu, kao i menadžeri na visokim pozicijama. Stručnost, iskustvo i međunarodna saradnja znatno utiču na to da plate budu iznad proseka, dok oni u tradicionalnim ili uslužnim delatnostima često zarađuju znatno manje.

Autor: D.Bošković