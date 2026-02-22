AKTUELNO

DOVOLJAN JE TRENUTAK NEPAŽNJE I NOVAC NESTAJE SA RAČUNA: Policija upozorava na najopasniju prevaru na bankomatima

Foto: Unsplash.com

Policija u Riselshajmu (Hesen) izdala je hitno upozorenje zbog drske metode prevare na bankomatima koja je kriminalcima već donela hiljade evra.

Prevara je osmišljena tako da ne deluje sumnjivo, a žrtva je primeti tek kada je prekasno.

Trik sa "izgubljenom novčanicom“

Reč je o klasičnom, ali veoma efikasnom manevru skretanja pažnje. Dok žrtva obavlja transakciju na bankomatu (podizanje novca ili prenos), prilazi joj nepoznata osoba i ljubazno ukazuje na „novčanicu evra koja leži na tlu“.

U trenutku kada se osoba okrene ili sagne da pogleda novac na zemlji, lopov munjevito uzima vašu bankovnu karticu iz aparata i zamenjuje je lažnom (falsifikatom).

Kako dolaze do novca?

Lopovi obično prethodno, posmatrajući preko ramena, saznaju vaš PIN. Sa originalnom karticom i PIN-om, kriminalci u vrlo kratkom roku podižu hiljade evra sa računa. Najnoviji slučaj zabeležen je kod jedne penzionerke u okrugu Gros-Gerau, a policija sumnja da se ista grupa kreće i u drugim regionima.

Kako se zaštititi?

- Ne dopustite ometanje: Ako vas netko nepoznat oslovi dok ste kod bankomata, ostanite fokusirani na uređaj. Ne skidajte pogled s kartice.

- Prekinite postupak: Ako vam netko priđe preblizu ili se ponaša sumnjivo, odmah otkažite transakciju i uzmite karticu.

- Skrivanje PIN-a: Uvijek rukom prekrijte tipkovnicu dok unosite broj.

- Provjerite karticu: Nakon što je uzmete iz automata, provjerite je li to doista vaša kartica (ime, prezime, brojevi).

- Hitna blokada: Ako posumnjate na krađu, odmah blokirajte karticu putem dežurnog broja svoje banke ili policije.

Autor: Iva Besarabić

