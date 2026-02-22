STROGO ZABRANJENO: Evo koji predmet nikako ne smete držati dok točite gorivo - nije upaljač

Na mnogim benzinskim stanicama postavljeni su znakovi koji zabranjuju koripćenje mobilnih telefona prilikom točenja goriva.

Kako bi izbegli neprijatnost, savetuje se da mobilni telefon ostavite u kolima dok točite gorivo.

U teoriji, opasnost od stvaranja varnica je jako mala, ali postoji mogućnost da telefon sa dovoljno snažnom baterijom generiše varnicu, prenosi "Večernji".

Kada se kombinuje sa isparavanjem goriva, varnice koje proizvode baterije mogu izazvati požar i ozbiljne povrede, pa radi predostrožnosti na nekim mestima možete uočiti ovakve zabrane.

Stručnjaci iz američkog Instituta za naftnu opremu ističu da incident tokom točenja goriva, a izazvan mobilnim telefonom nikada nije zabeležen, ali se pravila poštuju i zbog najmanjeg teorijskog rizika.

Upozorenja na benzinskim stanicama postavljena su u vreme kada su mobilni telefoni imali znatno veće baterije, što je povećavalo mogućnost nastanka varnica.

Uprkos maloj verovatnoći da bi telefon mogao izazvati požar, naftne kompanije smatraju da nije pametno koristiti mobilni dok točite gorivo.

Najbolje je ostaviti telefon u automobilu i fokusirati se na točenje kako biste izbegli ometanje i osigurali bezbednost.

Autor: Iva Besarabić