Huawei i Angelina Topić: Partnerstvo koje spaja tehnologiju i vrhunske sportske ambicije

Kompanija Huawei zvanično započinje saradnju sa Angelinom Topić, jednom od najtalentovanijih i najperspektivnijih srpskih atletičarki, koja postaje noviv brend ambasador kompanije u Srbiji.

Ova saradnja zasnovana je na zajedničkim vrednostima koje povezuju vrhunski sport itehnologiju: posvećenosti, disciplini i nepokolebljivoj veri u postizanje vrhunskihperformansi. Huawei, globalni lider u inovacijama i tehnologiji, prepoznao je u Angelini Topićoličenje mladalačke energije, upornosti i potencijala da se probije među svetsku atletskuelitu, baš kao što kompanija kontinuirano pomera granice u svetu tehnologije.

U trenutku kada beleži zapažene rezultate na međunarodnoj sceni, Angelina ulazi u novufazu svoje karijere, a saradnja sa kompanijom Huawei dolazi kao prirodan nastavak njenogkontinuiranog razvoja. Nedavni trijumf na Belgrade Indoor Meeting-u, gde je osvojila zlato uskoku uvis preskočivši 1,96 metara i izjednačivši rekord mitinga, još jednom je potvrdio njenstatus vodeće srpske atletičarke i jedne od najozbiljnijih kandidatkinja za najviša evropska isvetska odličja u godinama koje dolaze.

Iako ima svega 20 godina, Angelina Topić već je ispisala značajne stranice domaće imeđunarodne atletike. Medalje sa velikih svetskih takmičenja, nacionalni rekordi, kao iplasman među četiri najbolje svetske skakačice uvis, svedoče o njenom izuzetnom talentu,ali i o mentalnoj snazi i fokusu koji je izdvajaju. Njena ambicija da preskoči granicu od dvametra, što bi predstavljalo istorijski uspeh za srpsku atletiku, simbolično oslikava i filozofijubrenda koji je prati – stalno podizanje lestvice sopstvenih mogućnosti.

„Saradnja sa kompanijom Huawei predstavlja veliku čast i dodatnu motivaciju. Brend kojistoji iza vrhunske tehnologije i inovacija prepoznao je moj rad i ambicije, a to mi dajedodatnu snagu da nastavim da napredujem. Verujem da ćemo zajedno pomerati granice,kako ispred letvice, tako i van atletske staze“, izjavila je Angelina Topić povodom početkasaradnje.

Iz kompanije Huawei poručuju da u Topićevoj vide simbol nove generacije sportista kojivrhunske rezultate postižu kroz spoj talenta, discipline i unutrašnje snage.

„Angelina Topić oličava vrednosti koje Huawei neguje – hrabrost da se ide iznad proseka,istrajnost u svakodnevnom radu i posvećenost izvrsnosti. Ponosni smo što smo deo njenogputa ka najvećim izazovima. Naša tehnologija, od pametnih satova i uređaja za praćenjeperformansi do inovativnih rešenja za trening i oporavak, biće uz nju na svakom koraku.Verujemo da zajedno možemo inspirisati mlade u Srbiji da sanjaju veliko i ostvarujunemoguće“, istakla je Danijela Jovanović, marketing direktor kompanije Huawei u Srbiji.

Ovom saradnjom Huawei nastavlja da podržava mlade talente i razvoj sporta u regionu,polazeći od uverenja da pravi uspeh nastaje spajanjem strasti, rada i savremene tehnologije.Partnerstvo sa Angelinom Topić predstavlja još jedan korak u toj misiji, da inspiriše novegeneracije da veruju u svoje sposobnosti i hrabro teže vrhunskim dostignućima.

