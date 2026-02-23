KO JE TATA? Onlifans zvezda trudna nakon što je imala odnos sa 400 muškaraca

Kreatorka sadržaja za odrasle Boni Blu objavila je da je trudna nekoliko nedelja nakon što je imala nezaštićeni seks sa oko 400 muškaraca.

U videu objavljenom na njenom Jutjub kanalu u nedelju, 22. februara, Blu je opisala simptome koji su je naveli da poveruje da je trudna:

- Bilo mi je teško, imala sam jake glavobolje, a kada kažem glavobolje, mislim na pravu migrenu. Neki obroci su me terali da ih jedem, a neki obroci su me terali da ih odmah pojedem, inače bih se odmah razbolela.

Test na trudnoću i potvrda

Blu je odlučila da uradi test na trudnoću, priznajući da je bila „malo nervozna“. Posle nekoliko minuta, vratila se pred kameru da pokaže rezultat.

- To je... pola ružičasto, pola belo. Izgleda kao batak. Da, definitivno sam trudna. Totalno trudna - rekla je.

Ubrzo nakon toga, zakazala je ultrazvuk, gde je tehničar potvrdio njenu trudnoću. „Oh, to je beba? Ovo je ludo“, dodala je.

Kontroverze i prethodni rekord

Blu je postala poznata po tome što je imala nezaštićeni odnos sa oko 400 muškaraca. Prethodni rekord, navodno, držala je Arijana Džoli 2004. godine sa 65 muškaraca.

Na pitanje kako bi se nosila sa potencijalnom trudnoćom, Blu je za Us Weekly rekla:

- To je problem za drugi dan.

Takođe je rekla da će obavestiti sve učesnike i razgovarati sa njima ako se trudnoća potvrdi.

Autor: D.Bošković