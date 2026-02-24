PARKIRATE UNAZAD ILI NAPRED? Način govori o vašem karakteru, psiholozi tvrde da je razlika OGROMNAŠ

Saznajte koji ste psihološki profil vozača.

Da li način na koji parkirate otkriva nešto o vašem karakteru? Ovim pitanjem bavili su se i psiholozi, ali i autori lista The New York Times. Ispostavlja se da parkirani automobil može reći mnogo više o vozaču nego što mislimo.

Ako je verovati njihovim zapažanjima, svet se danas može podeliti i na dve grupe vozača - one koji parkiraju unazad i one koji ulaze napred, bez mnogo razmišljanja.

Novi trend parkiranja

Nekada su pravila bila jednostavna: uđete na parking, ugledate slobodno mesto i samo se uparkirate napred. Međutim, poslednjih godina sve je više vozača koji biraju da parkiraju unazad.

Prema podacima američkog automobilskog udruženja, to nije samo lični utisak – vozači zaista sve češće biraju ovaj način parkiranja. Štaviše, od 2020. godine podstiču se smernice koje preporučuju parkiranje unazad, pre svega zbog bezbednosti.

Bezbednost na prvom mestu

Jedan od glavnih argumenata u korist parkiranja unazad jeste manji rizik od sudara prilikom izlaska sa parking mesta. Kada izlazite unapred, preglednost je bolja, što smanjuje mogućnost nezgoda. To je posebno važno zbog pešaka, koji su tada bezbedniji.

Šta kažu psiholozi?

Psiholozi su otišli korak dalje i pokušali da objasne kakvi su ljudi koji redovno parkiraju unazad. Prema njihovim zapažanjima, takvi vozači imaju izraženiju potrebu za kontrolom i planiranjem.

To su osobe koje unapred razmišljaju o sledećem koraku – već pri parkiranju misle na to kako će kasnije izaći. Često imaju rezervni plan za svaku situaciju, na aerodrom stižu nekoliko sati ranije i retko prepuštaju stvari slučaju.

Za njih se takođe kaže da previše analiziraju – razmišljaju da li su nešto rekli na pravi način, više puta prepravljaju mejl pre slanja i dugo promišljaju tuđe reči. Nisu naročito spontani, skloni su perfekcionizmu i ponekad nesigurni u pogledu budućnosti.

Nema pogrešnog izbora

Naravno, ne postoji ispravan ili pogrešan način parkiranja. Ipak, stručnjaci smatraju da način na koji parkiramo može otkriti više od toga da li žurimo ili ne.

Možda vozači koji troše malo više vremena na parkiranje zaslužuju i malo više strpljenja - jer iza tog manevra često stoji želja za sigurnošću i kontrolom.

Autor: A.A.