Švajcarska pokreće revolucionarni projekat: Ljudska tela postaju kompost!

Švajcarski Institut za forenzičku tafonomiju (SHIFT) pokrenuo je pionirski projekat ljudskog kompostiranja na zaštićenoj lokaciji u frankofonoj oblasti Švajcarske.

Cilj je testiranje prirodnog biokomposta – procesa u kojem se tela preminulih pretvaraju u kompost, prenosi švajcarski portal rts.ch.

Proces je jednostavan: telo se umotava u pamučni čaršav, postavlja na sloj zrelog komposta i pokriva biljnim materijalom. Nakon devet meseci, telo se potpuno pretvara u kompost, objašnjava Vensan Varle, direktor projekta i profesor tafonomije na Univerzitetu u Lozani.

SHIFT ima tri glavna cilja: istraživanje biokompostiranja kao ekološke alternative kremaciji i sahrani, unapređenje upravljanja u humanitarnim katastrofama i prikupljanje novih podataka za forenzičku medicinu. “Do sada se forenzika zasnivala na posmatranju. Sada ćemo moći da pratimo tela i utvrdimo zašto se raspadaju na određeni način”, objašnjava Varle.

Kanton Vo finansira projekat sa više od milion franaka tokom četiri godine. Trenutno postoji pet “ležajeva” za biokompostiranje, a lokacija je zaštićena od znatiželjnih pogleda i divljih životinja. Varle ističe da pravilno sprovedeno biokompostiranje ne širi neprijatne mirise i ne privlači životinje, a pored ekološkog efekta, projekat ljudima omogućava da se nakon smrti simbolično ponovo povežu sa prirodom.

Autor: D.S.