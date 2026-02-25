Da li je legenda o ajkulama bila laž?! Tajna prvog optičkog kabla na dnu mora

Specijalni brodovi započeli su istorijski poduhvat izvlačenja sistema TAT-8, prvog transatlantskog optičkog kabla koji je postavio temelje modernog interneta. Skoro 40 godina nakon što je položen na dubinu od 8.000 metara, ovaj inženjerski dragulj se vraća na kopno.

Umesto da ostane zaboravljen u mulju, hiljade kilometara staklenih vlakana i tona dragocenog bakra biće reciklirani u najmodernijim postrojenjima.

Istina o napadima ajkula i "čeličnom oklopu"

Decenijama je kružila priča da su ajkule glavni neprijatelji interneta jer grizu kablove privučene elektromagnetnim poljem. Iako su inženjeri zaista nalazili zube morskih pasa u oštećenim test-kablovima, kasnija istraživanja su pokazala da su ajkule samo bile radoznale, a ne agresivne prema struji. Ipak, taj "strah" je naterao dizajnere da u TAT-8 ugrade čuveni "fish-bite" oklop, koji je kabl učinio gotovo neuništivim za podvodni svet.

Danas, brodovi poput Maasvlieta koriste ogromne kuke kako bi "upecali" ovaj kabl sa dna i izvukli ga na palubu. Svaki metar ovog sistema je riznica materijala; bakar koji se izvlači je izuzetno visoke čistoće i strateški je važan zbog globalne nestašice ovog metala. Dok sateliti poput Starlinka dobijaju na popularnosti, ovaj poduhvat nas podseća da je prava kičma interneta i dalje duboko pod vodom.

Inženjersko čudo koje je pobedilo satelite

TAT-8 je bio revolucionaran jer je zamenio stari bakar svetlosnim impulsima, omogućivši brzinu od tada neverovatnih 280 Mbit/s. U to vreme, regulatori su upozoravali da će kablovi izumreti pred naletom satelita, ali se dogodilo suprotno. Optika je ponudila stabilnost i brzinu koju svemir nikada nije mogao da dostigne, a dizajn TAT-8 sistema postao je šablon za sve kablove koji danas povezuju kontinente.

Izvlačenje ovog giganta nije samo ekološka akcija, već i rudarenje zlata modernog doba. Reciklaža polimera i metala sa dna okeana pokazuje da čak i zastarela tehnologija može imati novi život u 2026. godini. Dok vi čitate ovaj tekst, negde usred Atlantika, kuka izvlači deo istorije koji nam je prvi put omogućio da komuniciramo brzinom svetlosti preko okeana.

Autor: Marija Radić