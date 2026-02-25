U subotu nam stiže redak astronomski FENOMEN: 'Parada' šest planeta iznad Srbije, OVO morate da znate

Jovan Aleksić iz Astronomske opservatorije Beograd izjavio je danas da je "parada" šest planeta, koja će od subote na nebu iznad Srbije biti vidljiva, veoma retka pojava, ali je napomenuo da Beograđani neće moći da vide taj astronomski spektakl golim okom zbog svetlosnog i atmosferskog zagađenja.

Aleksić je za Tanjug rekao da postoji teoretska mogućnost da od 28. februara planete Merkur, Venera, Jupiter i Saturn budu vidljive golim okom ako nebo bude vedro, dok će planete Uran i Neptun moći da se vide samo kroz dvogled ili teleskop.

Međutim, kako je objasnio, planete koje će biti vidljive golim okom biće veoma nisko iznad horizonta po zalasku Sunca, gde je u Beogradu vrlo velika zagađenost zbog smoga, što će onemogućiti Beograđanima da ove planete vide golim okom, dok će Jupiter biti vidljiv iz Beograda jer će se, sjajan, nalaziti visoko na nebu.

Poručio je da nakon zalaska sunca građani Srbije treba da se okrenu ka zapadu gde će biti vidljivi Merkur, Venera, Jupiter i Saturn.

“Svetlosno, a naročito armosfersko zagađenje će u velikoj meri otežati da se ove planete vide u velikim gradovima, pa čak i onemogućiti”, napomenuo je on.

Na pitanje zašto je za Uran i Neptun neophodan dvogled, čak i kada su u ovakvom nizu, Aleksić je rekao da su Uran i Neptun daleke planete koje su slabog sjaja, zbog čega se ne mogu videti golim okom već samo teleskopom.

Komentarišući to što je najavljeno da će Venera do kraja marta postati treći najsjajniji objekat na nebu, Aleksić je istakao da je za prosečnog posmatrača Venera zanimljiva zato što je ona veoma sjajna, zbog čega je i dobila ime Zvezda Danica, jer se vidi i danju koliko je sjajna.

Odgovarajući na pitanje da li nauka ovakve "parade" tretira samo kao lepu slučajnost u orbitalnoj mehanici ili one pružaju priliku za neka specifična istraživanja, Aleksić je rekao da ovakve “parade” nisu slučajnost, zato što se planete kreću vrlo pravilno, odnosno po određenim zakonima.

“Mi tačno znamo njihove udaljenosti i brzine, i uvek može tačno da se izračuna u svakom trenutku gde će koja planeta da se nalazi. Pre ili kasnije, one se nađu u nekom položaju kao ovaj što će biti sada”, objasnio je on.

Autor: Marija Radić