POSTOJI I SRPSKA VERZIJA PEPELJUGE: Maćeha naterala Maru da jede MESO svoje majke, ali to nije sve

U čarobnom svetu bajki, priče poput Pepeljuge svi znamo – devojka je ponižavana, ali na kraju srećno živi sa princom. Međutim, srpska verzija ove bajke, zabeležena od strane Vuka Karadžića, mnogo je jezivija i morbidnija nego što možete da zamislite.

Devojka Mara ostala je bez roditelja i nastavila da živi sa zlom maćehom i polusestrama, primorana na najteže kućne poslove. Njena majka, zahvaljujući magiji, pomaže joj i nakon smrti kao krava, koju maćeha naredi da zakolje, uz upozorenje da Mara nikada ne sme da jede njeno meso. Kosti majke Mara sahranjuje iza kuće i uvek može da ode na njen grob kada joj je teško.

I dok Diznijeva Pepeljuga završava sa cipelom i princom, srpska verzija je mračnija i brutalnija – majka ne oživljava, a maćeha nikada nije kažnjena. Priča prikazuje pravu težinu patnje i magičnu povezanost između majke i ćerke, čak i posle smrti.

Ova zbirka pripovedaka Vuka Karadžića objavljena je 1853. godine, gotovo četiri decenije nakon poznate verzije Braće Grim, i pokazuje kako folklor može biti znatno strašniji od bajki koje poznajemo.

Autor: D.S.