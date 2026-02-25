ŠOKANTNO OTKRIĆE: Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima delfina

Toksini i hemikalije iz električnih uređaja poput televizora, računara i pametnih telefona pronađeni su u mozgu i telima ugroženih kineskih delfina i pliskavica u Južnom kineskom moru, saopštili su danas naučnici upozoravajući na opasnosti elektronskog otpada po morski život i potencijalno ljudsko zdravlje.

Istraživanje objavljeno u časopisu "Environmental Science & Technology" pokazalo je značajne nivoe monomera tečnih kristala (LCM), sintetičkih organskih hemikalija koje se koriste u proizvodnji ekrana, kod Indo-pacifičkih grbavih delfina i pliskavica.

LCM hemikalije omogućavaju prolazak svetlosti kroz ekrane i jasan prikaz slika, ali zbog svoje dugotrajne stabilnosti ne razgrađuju se lako u životnoj sredini.

Istraživači sa Univerziteta u Hongkongu, na čelu sa Јuhe Heom, analizirali su uzorke tkiva životinja prikupljene tokom 14 godina, uključujući potkožno masno tkivo, mišiće, jetru, bubrege i mozak, prenosi Gardijan.

Najveće koncentracije pronađene su u masnom tkivu, ali su mala prisustva LCM detektovana i u mozgu, što ukazuje da ove hemikalije prelaze krvno-moždanu barijeru.

"Prisutnost LCM hemikalija u mozgu predstavlja ozbiljno upozorenje. Ako prelaze kod delfina, moramo biti zabrinuti i za potencijalne efekte kod ljudi iz kontaminirane hrane ili vode", rekao je He.

“Gene-altering chemicals found in humpback dolphins and finless porpoises, raising alarm they may end up in human food chain” https://t.co/LmmSgd8FeH — THE FOOD TIMES (@thefoodtimes) 25. фебруар 2026.

Analiza je pokazala da četiri najčešće prisutna LCM mogu da utiču na aktivnost gena povezanih sa popravkom DNK i deobom ćelija kod delfina.

Naučnici upozoravaju da elektronski otpad, čija se proizvodnja procenjuje na 62 miliona tona godišnje, predstavlja rastući globalni problem, posebno zbog "brze tehnologije" - jeftinih i često loše proizvedenih uređaja koji se brzo odbacuju.

Istraživači ističu da je potrebno produžavati životni vek elektronskih uređaja popravkama, koristiti sertifikovanu reciklažu i pooštriti regulative za upotrebu postojanih hemikalija u potrošačkoj elektronici pre nego što uđu na tržište.

"Nemamo još direktne dokaze o uticaju na ljudsko zdravlje, ali laboratorijski testovi na ćelijama delfina pokazali su da ove hemikalije mogu menjati aktivnost gena. Ovo je alarm. Ako čekamo da šteta ljudskom zdravlju bude potpuno dokazana, verovatno će biti prekasno. Delovanjem sada možemo sprečiti buduću javnozdravstvenu krizu" zaključio je He.

Autor: Iva Besarabić