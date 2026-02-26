Kako vratiti obrisane poruke sa WhatsApp-a: Ovo su jedini sigurni načini

Gubitak WhatsApp poruka može delovati bezazleno dok ne shvatite da su nestale fotografije, važni razgovori ili poslovne informacije. Dobra vest je da u većini slučajeva obrisane poruke mogu da se vrate, ali samo ako znate gde da tražite.

Donosimo kompletan vodič koji objašnjava kako da povratite obrisane WhatsApp poruke na Androidu i iPhone-u, sa bekapom i bez njega.

Najbrži način - vraćanje poruka iz WhatsApp bekapa

WhatsApp automatski čuva kopiju poruka na Google Drive (Android) ili iCloud (iPhone). Ako je bekap napravljen pre brisanja poruka, povratak traje svega nekoliko minuta.

Android - kako vratiti poruke sa Google Drive

Proces je jednostavan:

Obrišite WhatsApp sa telefona

Ponovo instalirajte aplikaciju

Potvrdite broj telefona

Kada se pojavi opcija Restore / Vrati, kliknite na nju

Sačekajte da se chatovi vrate

Bekap proveravate ovde:

WhatsApp - Settings - Chats - Chat Backup

Ako je bekap noviji od trenutka kada su poruke obrisane, te poruke se ne mogu vratiti.

iPhone - vraćanje poruka sa iCloud-a

Korisnici iPhone-a imaju isti princip:

Obrišite WhatsApp

Ponovo instalirajte iz App Store

Prijavite se istim brojem

Izaberite Restore Chat History

Sačekajte završetak

Provera bekapa:

WhatsApp - Settings - Chats - Chat Backup

Nemate bekap? Evo šta još može da pomogne



Kada nema bekapa, šanse su manje ali nisu nula. Postoji nekoliko trikova koji ponekad uspevaju.

Lokalni bekap na Androidu (do 7 dana unazad)

WhatsApp na Android telefonima čuva lokalne kopije poruka u memoriji uređaja.

Postupak:

Otvorite File Manager - Internal Storage - WhatsApp - Databases

Pronađite fajl tipa msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt

Preimenujte ga u msgstore.db.crypt

Deinstalirajte i ponovo instalirajte WhatsApp

Izaberite Restore

Ovo vraća poruke iz tog datuma.

Da li aplikacije za vraćanje poruka zaista rade

Na internetu postoje desetine aplikacija koje obećavaju povratak obrisanih WhatsApp poruka. U praksi: većina ne može vratiti poruke bez bekapa. Često traže pristup privatnim podacima, i mogu predstavljati bezbednosni rizik. Stručnjaci savetuju da se koristi samo zvanična WhatsApp metoda.

Kako da više nikad ne izgubite poruke

Ako želite sigurnost:

Uključite automatski dnevni bekap

Čuvajte bekap na Google Drive ili iCloud

Proverite datum poslednjeg bekapa s vremena na vreme

Ne brišite aplikaciju dok niste sigurni da postoji svež bekap

Autor: S.M.