AKTUELNO

Extra

ULETI U USTA, PA SISA KRV: Noćna kamera otkrila morsko biće koje budi jezu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Nedavno smo pisali o mladom jutjuberu Barniju Dilarstonu koji je odlučio da spusti kameru Insta360 Ace Pro 2 na dno Balijskog mora, a njegov eksperiment je otkrio nešto intrigantno.

Sada je otišao korak dalje! Nedaleko od obale Indonezije spustio je specijalnu noćnu kameru na morsko dno u nadi da će zabeležiti nešto “neviđeno”.

Impresivni snimci

Za većinu ljudi pomisao na “zadržavanje” u mračnim okeanima je zastrašujuća, posebno kada se uzme u obzir koliko opasnih stvorenja vreba ispod površine - od gladnih ajkula, otrovnih meduza, pa do običnih raža.

Barni nema tih problema, a tokom poslednje avanture je snimio impresivan spektar morskih životinja, pokazujući koliko je bogat život ispod površine.

Tokom šest različitih spuštanja noćne kamere, zabeležio je raznovrsna i neobična stvorenja dubokog mora - od morskih jegulja, ajkula, pa do ogromnih raža, prenosi LadBible.

Bogatstvo života u dubinama

U jednom trenutku, sasvim slučajno, izvukao je iz vode mokricu (Isopoda) iz porodice viših rakova. Ova vrsta preživljava kao parazit, najčešće u ustima riba, gde se zakači i pije krv domaćina.

Barnijeva kamera postala je prava atrakcija za morski svet! U jednom trenutku, pored nje je prošla ajkula, a kasnije je snimljena jegulja koja se gostila uhvaćenom krabom.

Zahvaljujući mladom jutjuberu, ali i drugim istraživačima, imamo priliku da upoznamo bogatstvo života u dubinama okeana, bez ikakve opasnosti.

Autor: Marija Radić

#Krv

#noćna kamera

#rakovi

#ribe

#stvorenje

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

Ajfon ukinuo OVU funkciju: Neočekivana odluka razočarala korisnike širom sveta

Lifestyle

Da li volite pivo? Evo šta se dešava sa vašim telom ako ga pijete baš svaki dan

Extra

RIZIKOVAO ŽIVOT DA BI PRONAŠAO MISTERIOZNI OBJEKAT - Sve je počelo nakon otkrića na Google Earthu (VIDEO)

Hronika

Dragijevići su pre nestanka Danke Ilić bili na groblju: Razlog BUDI JEZU!

Lifestyle

Volite da pijete pivo? Evo šta se dešava sa vašim telom ako to radite svaki dan!

Svet

Majku u avionu probudile turbulencije, a onda se sledila: Pogledajte gde je pronašla svoju bebu