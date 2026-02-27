ULETI U USTA, PA SISA KRV: Noćna kamera otkrila morsko biće koje budi jezu (VIDEO)

Nedavno smo pisali o mladom jutjuberu Barniju Dilarstonu koji je odlučio da spusti kameru Insta360 Ace Pro 2 na dno Balijskog mora, a njegov eksperiment je otkrio nešto intrigantno.

Sada je otišao korak dalje! Nedaleko od obale Indonezije spustio je specijalnu noćnu kameru na morsko dno u nadi da će zabeležiti nešto “neviđeno”.

Impresivni snimci

Za većinu ljudi pomisao na “zadržavanje” u mračnim okeanima je zastrašujuća, posebno kada se uzme u obzir koliko opasnih stvorenja vreba ispod površine - od gladnih ajkula, otrovnih meduza, pa do običnih raža.

Barni nema tih problema, a tokom poslednje avanture je snimio impresivan spektar morskih životinja, pokazujući koliko je bogat život ispod površine.

Tokom šest različitih spuštanja noćne kamere, zabeležio je raznovrsna i neobična stvorenja dubokog mora - od morskih jegulja, ajkula, pa do ogromnih raža, prenosi LadBible.

Bogatstvo života u dubinama

U jednom trenutku, sasvim slučajno, izvukao je iz vode mokricu (Isopoda) iz porodice viših rakova. Ova vrsta preživljava kao parazit, najčešće u ustima riba, gde se zakači i pije krv domaćina.

Meet Bathynomus Vaderi it’s a deep sea Isopod that grows to be over a foot long….sorry just channeling my inner Steve Irwin…..and it’s named after Darth Vader…..isn’t he gorgeous! 🍻 pic.twitter.com/Vhg2DRRAH7 — DarthXAmerica (@DarthXAmerica) 22. фебруар 2026.

Barnijeva kamera postala je prava atrakcija za morski svet! U jednom trenutku, pored nje je prošla ajkula, a kasnije je snimljena jegulja koja se gostila uhvaćenom krabom.

Zahvaljujući mladom jutjuberu, ali i drugim istraživačima, imamo priliku da upoznamo bogatstvo života u dubinama okeana, bez ikakve opasnosti.

Autor: Marija Radić