Cyber gume, kraj glupih i početak pametnih guma

Globalna automobilska industrija nalazi se na prekretnici koja redefiniše osnovne komponente vozila, transformišući ih iz mehaničkih delova u sofistikovane digitalne entitete. Beo Car ističe da je središtu ove tranzicije razvoj takozvanih "cyber guma", tehnologije koja označava definitivni kraj ere pasivnih, "glupih" pneumatika.

Dok su gume decenijama služile isključivo kao tačka kontakta sa podlogom, čija je uloga bila ograničena na prenos snage, amortizaciju i obezbeđivanje trenja, inovacije predviđene za 2026. godinu postavljaju pneumatik kao primarni senzor u "nervnom sistemu" automobila. Ova evolucija omogućava vozilu da po prvi put "oseti" put kojim se kreće, obrađujući podatke u realnom vremenu kako bi direktno upravljalo bezbednosnim sistemima, optimizovalo potrošnju energije i omogućilo punu funkcionalnost autonomne vožnje.

Arhitektura inteligentnog pneumatika: Senzorska fuzija i digitalni blizanci

Koncept cyber gume počiva na integraciji hardverskih senzora, naprednih algoritama veštačke inteligencije i povezanosti sa oblakom (cloud). Za razliku od tradicionalnih TPMS (Tire Pressure Monitoring System) senzora koji mere samo pritisak i temperaturu unutar ventila, cyber gume koriste senzore ugrađene direktno u unutrašnju strukturu gazećeg sloja. Ovi senzori prikupljaju visokofrekventne podatke o ubrzanju u tri ose, mikrovibracijama i deformacijama materijala tokom svakog obrtaja točka.

Tabela 1: Komparativna analiza senzorskih tehnologija u pneumaticima

Ovi podaci se ne koriste samo za obaveštavanje vozača, već služe kao ulazni parametri za "digitalne blizance" (Digital Twins) – virtuelne modele koji simuliraju ponašanje gume u svim uslovima vožnje.8 Korišćenjem simulacija zasnovanih na fizici i metoda asimilacije podataka, proizvođači poput kompanije Goodyear mogu predvideti kako će se guma ponašati na vlažnom asfaltu pri specifičnoj temperaturi i stepenu istrošenosti, omogućavajući vozilu da prilagodi svoju dinamiku pre nego što dođe do kritičnog momenta.

Pirelli Cyber Tyre i digitalizacija "osećaja dodira"

Pirelli je pozicionirao svoju Cyber Tyre tehnologiju kao ključni element za ultra-luksuzna vozila visokih performansi, gde je granica između stabilnosti i gubitka kontrole veoma uska. U 2025. i 2026. godini, saradnja sa brendovima kao što su Pagani, Aston Martin i Audi demonstrira puni potencijal ove tehnologije. Ključna inovacija leži u partnerstvu sa kompanijom Bosch Engineering, čime je omogućena integracija podataka iz guma direktno u elektronsku arhitekturu vozila.

U modelu Pagani Utopia Roadster, Cyber Tyre sistem šalje podatke u realnom vremenu elektronskoj kontrolnoj jedinici (ECU), koja zatim modifikuje rad ABS-a, kontrole trakcije i sistema za kontrolu stabilnosti (ESP). Umesto da se oslanjaju na generičke algoritme koji reaguju na proklizavanje točka, ovi sistemi sada znaju tačan limit prijanjanja svake pojedinačne gume u datom trenutku. To znači da ako je prednja desna guma na vlažnoj površini, a ostale na suvoj, ABS će primeniti različit pritisak kočenja na svaki točak, optimizujući zaustavni put bez narušavanja balansa vozila.

Tehnološki proces obrade podataka kod Pirelli Cyber Tyre sistema

Senzor u Pirelli gumi detektuje specifične "potpise" površine puta. Kroz besprijekornu saradnju hardvera i softvera, podaci se prenose putem digitalnog interfejsa do centralnog procesora vozila. Bespoke algoritmi, razvijeni specifično za svaki model automobila, analiziraju ove signale kako bi identifikovali rizične situacije poput poledice ili akvaplaninga pre nego što ih vozač primeti. Ova tehnologija je prvi put uvedena na modelu McLaren Artura 2021. godine, a do 2026. postaje nezaobilazan standard u segmentu superautomobila, sa planovima za širenje na šire tržište.

Michelin i revolucija virtualnih senzora: CES 2026 perspektiva

Michelin je na sajmu CES 2026 predstavio radikalan pristup koji se fokusira na virtualizaciju senzora putem veštačke inteligencije. Modeli SmartLoad i SmartWear razvijeni su u saradnji sa kompanijom Sonatus, liderom u oblasti softverski definisanih vozila (SDV). Suština ove inovacije je eliminacija potrebe za fizičkim senzorima dubine šare, što značajno smanjuje troškove proizvodnje i kompleksnost točka.

Tehnologija SmartWear koristi visokofrekventne podatke iz već postojećih senzora vozila – kao što su senzori brzine točka, ubrzanja i opterećenja suspenzije – i propušta ih kroz AI modele koji su trenirani na milijardama pređenih kilometara. Ovi modeli mogu sa preciznošću od preko 94% predvideti preostali životni vek gume i upozoriti vozača putem aplikacije MyTires kada je vreme za zamenu.

Tabela 2: Ekonomske i operativne prednosti Michelin SmartLoad i SmartWear sistema

Integracija sa Sonatus AI Director-om omogućava da ovi modeli rade na samoj "ivici" (edge computing), odnosno direktno u procesorima automobila, čime se smanjuje zavisnost od clouda i štite privatni podaci vozača. Na demonstraciji na CES-u, korišćen je modifikovani Ford Bronco iz 1970. godine kako bi se pokazalo da se ova napredna softverska inteligencija može retroaktivno primeniti i na starije platforme, pod uslovom da poseduju bazičnu digitalnu infrastrukturu.

Goodyear SightLine: Temelj za bezbednu autonomnu mobilnost

Za razvoj autonomnih vozila (AV), informacija o nivou trenja između točka i puta je najkritičniji podatak. Goodyear SightLine tehnologija je dizajnirana da funkcioniše kao "čulo dodira" za AI vozača. Istraživanje sprovedeno sa holandskom organizacijom TNO pokazalo je da integracija SightLine podataka u ABS kontroler može smanjiti zaustavni put za 1,75 metara (skoro 6 stopa) pri brzini od 80 km/h.

U svetu autonomne vožnje, gde se odluke donose u milisekundama, ovakvo smanjenje može značiti razliku između izbegavanja sudara i katastrofalnog incidenta. SightLine sistem ne prati samo stanje gume, već i spoljne uslove. Na primer, senzori mogu detektovati početak stvaranja vodenog filma na asfaltu i pre nego što dođe do klizanja, omogućavajući autonomnom softveru da preventivno uspori vozilo.

Napredna simulacija i virtuelna kalibracija

Jedan od najvećih izazova u implementaciji pametnih guma je njihova kalibracija za različite modele automobila. Goodyear je razvio sistem Virtuelne Kalibracije (Virtual Calibration 1.0) koji koristi Finite Element Analysis (FEA) i Computational Fluid Dynamics (CFD) kako bi simulirao interakciju gume i podloge u digitalnom okruženju. Ovo omogućava brži razvoj algoritama za nove modele vozila bez potrebe za mesecima fizičkog testiranja na stazama. Cilj kompanije je da do 2027. godine svaka nova guma u njihovom portfoliju poseduje integrisanu inteligenciju.

RFID standardizacija: Digitalni pasoš za svaki pneumatik

Dok Pirelli, Michelin i Goodyear razvijaju specifične inteligentne funkcije, Global Data Service Organisation (GDSO) i RAIN Alliance rade na uspostavljanju globalnih standarda za digitalnu identifikaciju guma. RFID (Radio-Frequency Identification) čipovi postaju standardni deo strukture svake nove gume. Ovi čipovi su pasivni, što znači da ne zahtevaju bateriju i mogu trajati tokom celog životnog veka gume, od proizvodnje do reciklaže.

Standard SGTIN-96 (Serialized Global Trade Identification Number) omogućava da svaka guma ima jedinstveni digitalni "potpis". Ovaj digitalni pasoš sadrži informacije o datumu proizvodnje, mestu izrade, maksimalnom opterećenju i istoriji pređenih kilometara.

Tabela 3: Uloga RFID tehnologije u lancu vrednosti pneumatika

RFID tehnologija je ključna za održivost. Na primer, kompanija Aliapur koristi RFID čipove za efikasnije sortiranje polovnih guma, identifikujući one koje se mogu ponovo koristiti ili protektirati, čime se smanjuje otpad i štedi energija. U Francuskoj, integracija RFID čipova postaje neophodna za ispunjavanje zakonskih obaveza o proširenoj odgovornosti proizvođača.

Proaktivna bezbednost i integracija u ADAS sisteme

Integracija pametnih guma u napredne sisteme asistencije vozaču (ADAS) predstavlja najveći skok u bezbednosti od uvođenja vazdušnih jastuka. Cyber gume deluju kao primarni izvor informacija za sisteme kao što su Lane Keeping Assist (LKA), Adaptive Cruise Control (ACC) i Automatic Emergency Braking (AEB).

Kada pametna guma detektuje promenu u koeficijentu trenja (npr. prelazak sa suvog asfalta na zaleđenu površinu), ona šalje signal ADAS sistemu u roku od nekoliko milisekundi. ACC sistem tada automatski povećava distancu u odnosu na vozilo ispred, dok AEB sistem prilagođava silu kočenja kako bi sprečio blokiranje točkova na klizavoj podlozi. Prema istraživanjima, sistemi za predviđanje rizika koji koriste podatke iz guma mogu sprečiti do 91% potencijalnih kvarova i kritičnih situacija na putu.

Uloga pametnih senzora u električnim vozilima (EV)

Električna vozila postavljaju specifične zahteve pred gume zbog svoje veće mase (zbog baterija) i trenutno dostupnog maksimalnog obrtnog momenta. Cyber gume pomažu u optimizaciji dometa EV vozila tako što prate otpor kotrljanja u realnom vremenu i savetuju vozača o najefikasnijem pritisku za trenutno opterećenje.3 Tehnologije poput Continental-ovog koncepta ContiCityPlus mogu povećati ukupnu energetsku efikasnost gume za do 10% optimizacijom ponašanja u gradskoj vožnji kreni-stani.

Koncepti budućnosti: Samoisceljujuće i biomimetičke gume

Gledajući prema 2030. godini i dalje, proizvođači istražuju materijale koji prevazilaze ograničenja gume i vazduha. NASA je u saradnji sa Goodyear-om i kompanijom SMART Tire razvila "Superelastic Tire" – pneumatik napravljen od legura sa memorijom oblika (SMA), kao što je NiTinol. Ovi materijali se mogu deformisati do 10% i vratiti u prvobitni oblik bez trajnih oštećenja, što je deset puta više od elastičnosti čelika.

Tabela 4: Poređenje vazdušnih (pneumatskih) i superelastičnih (SMA) guma

Osim materijala, revolucionarni koncepti poput Michelin Vision-a istražuju gume koje su 3D štampane i biorazgradive. Ovaj koncept predviđa gumu koja nema vazduh, već alveolarne strukture inspirisane prirodom (biomimetika) koje pružaju istu udobnost kao i vazduh, ali su neprobojne. Gazeći sloj ovakve gume mogao bi se "dopuniti" putem 3D štampača u specijalizovanim stanicama, omogućavajući prelazak sa letnje na zimsku šaru u roku od nekoliko minuta bez bacanja celog pneumatika.

Goodyear Oxygene: Guma koja čisti vazduh

Jedan od najvizionarskijih koncepata je Goodyear Oxygene, predstavljen kao rešenje za urbanu mobilnost budućnosti. Ova guma poseduje otvorenu strukturu u kojoj raste živa mahovina. Putem fotosinteze, mahovina apsorbuje CO2 i oslobađa kiseonik u atmosferu, dok istovremeno koristi vlagu sa puta za svoj rast.

Ono što Oxygene čini "cyber" gumom je njena sposobnost da energiju generisanu fotosintezom koristi za napajanje sopstvene elektronike, uključujući AI procesore i svetlosne trake u bočnim zidovima koje menjaju boje kako bi upozorile druge učesnike u saobraćaju na namere vozila (npr. kočenje ili skretanje). Komunikacija se odvija putem LiFi tehnologije, koja koristi svetlosne talase za prenos podataka brzinom svetlosti, integrišući gumu u Internet stvari (IoT).

Upravljanje flotama i ekonomska efikasnost cyber guma

Za komercijalne flote, gume predstavljaju jedan od najvećih operativnih troškova, utičući na preko 50% ukupnih troškova (uključujući gorivo i održavanje). Digitalna rešenja poput onih koje nudi kompanija Cerebrum omogućavaju fleet menadžerima potpunu vidljivost zdravlja svakog točka u realnom vremenu.

Korišćenje podataka iz cyber guma omogućava prelazak sa fiksnih intervala održavanja na prediktivno održavanje. Umesto da se gume menjaju na svakih 50.000 kilometara, sistem analizira stvarne uslove habanja i sugeriše zamenu ili rotaciju samo kada je to zaista neophodno. Ovo ne samo da produžava životni vek gume, već značajno smanjuje broj kvarova na putu, koji su u 60% slučajeva povezani sa problemima na točkovima.

Tabela 5: Uticaj digitalnih rešenja na produktivnost flota

Globalno tržište i geopolitički uticaji

Tržište inteligentnih guma je u fazi hiper-rasta, sa predviđenom vrednošću od preko 6,5 milijardi dolara do kraja 2025. godine i nastavkom rasta od 36,5% CAGR do 2030. Azijsko-pacifički region, predvođen Kinom i Indijom, postaje dominantna sila u proizvodnji i usvajanju ovih tehnologija, zahvaljujući agresivnoj promociji pametne mobilnosti i prisustvu velikih proizvodnih kapaciteta.

Međutim, industrija se suočava i sa izazovima. Geopolitička nestabilnost i trgovinski ratovi, posebno tarife koje uvode SAD, stvaraju nesigurnost u lancima snabdevanja sirovinama kao što je prirodna guma. Pored toga, rastući regulatorni pritisak u EU i Severnoj Americi fokusira se na eliminaciju toksičnih sastojaka poput 6PPD, što primorava proizvođače da redefinišu hemijski sastav guma uz zadržavanje performansi koje cyber senzori prate.

Zaključak: Guma kao inteligencija puta

Transformacija pneumatika iz pasivnog gumenog prstena u aktivni senzorski organ automobila predstavlja fundamentalnu promenu u filozofiji bezbednosti saobraćaja. U 2026. godini, inovacije brendova Pirelli, Michelin i Goodyear nisu više samo eksperimenti, već tržišna realnost koja direktno spasava živote skraćivanjem puta kočenja i sprečavanjem akvaplaninga.

Kraj "glupim gumama" donosi novi nivo transparentnosti kroz RFID čipove i digitalne pasoše, omogućavajući potpunu sledljivost i zatvaranje kruga u reciklaži materijala. Dok se krećemo ka autonomnoj i električnoj budućnosti, guma prestaje biti samo potrošni materijal i postaje najvažniji izvor podataka o interakciji vozila sa svetom koji ga okružuje. U tom novom poretku, inteligencija više nije rezervisana samo za procesore ispod haube, već se nalazi tamo gde je najpotrebnija – na samom asfaltu.

Autor: A.A.