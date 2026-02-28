TELEFON VAM SPORO RADI?! Ovim trikom možete da ga ubrzate

Čišćenje keš memorije može osloboditi prostor i potencijalno poboljšati performanse vašeg telefona.

Da li vaš Android telefon radi sporije, ili čak uopšte ne učitava neke aplikacije? Pre nego što ga resetujete na fabrička podešavanja, razmislite o čišćenju keš memorije.

Postoje dva glavna načina za brisanje keša na vašem Android telefonu: brisanje keša pojedinačnih aplikacija i brisanje sistemske keš memorije (ovo drugo možda nije dostupno na novijim Androidima).

Jednostavnim koracima oslobodite memoriju na vašem telefonu, nije uvek potrebno vraćanje na fabričko podešavanje.

Brisanje keša pojedinačnih aplikacija:

✔️Otvorite Settings

✔️Odaberite Apps (Applications)

✔️Odaberite See all apps

✔️Pronađite željenu aplikaciju

✔️Odaberite Storage/Storage Cache

✔️Odaberite Clear Cache

Brisanje sistemske keš memorije:

✔️Potpuno isključite telefon.

✔️Proces za ulazak u režim oporavka (Recovery mode) razlikuje se u zavisnosti od proizvođača. Obično uključuje kombinaciju držanja on/off dugmeta i tastera za jačinu zvuka. Kada ste u režimu oporavka, koristite dugmad za jačinu zvuka za navigaciju i dugme za napajanje da biste izabrali opcije

✔️Potražite opciju sa oznakom "Wipe Cache Partition" ili slično

✔️Izaberite ovu opciju i potvrdite brisanje.

Važno je da znate kako brisanje keša neće izbrisati važne podatke poput fotografija, dokumenata ili kontakata. Međutim, možda ćete morati da se ponovo prijavite na neke aplikacije nakon što obrišete njihovu keš memoriju.

Iako je brisanje keša generalno bezbedno, to nije trajno rešenje. Keš memorija će se ponovo napuniti dok koristite telefon - ako je često brišete, to može biti znak većeg problema.

Ovaj jednostavan, ali efikasan trik može osloboditi prostor i potencijalno poboljšati performanse vašeg telefona. Zamislite keš memoriju svog telefona kao svoju kratkoročnu memoriju - aplikacije čuvaju privremene podatke, poput nedavno pregledanih slika ili akreditiva za prijavu, da bi stvari išle brže.

Međutim, ovaj keš se može akumulirati tokom vremena, zauzimajući dragoceni prostor za skladištenje i potencijalno izazivajući probleme sa performansama.

Autor: Iva Besarabić