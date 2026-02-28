Znate li šta je 'alpski razvod'? Novi opasni trend s društvenih mreža ozbiljno zabrinjava

Društvenim mrežama poslednjih meseci proširio se pojam "alpski razvod" (eng. Alpajn divors), podstakavši raspravu o bezbednosti u vezama. Ne radi se o pravnom obliku razvoda, već o kolokvijalnom izrazu za situacije u kojima jedan partner napusti drugog u opasnom planinskom okruženju, najčešće tokom planinarenja ili penjanja.

Mnoge priče koje su doprinele širenju izraza zasnivaju se na ličnim, neproverenim iskazima. Pojam je ponovo privukao pažnju nakon najmanje jednog sudski potvrđenog krivičnog slučaja sa smrtnim ishodom u Alpima, piše Njuzvik. Izraz se koristi kao opis namernog ostavljanja partnera u rizičnom okruženju, a na internetu se ponekad predstavlja kao nagli način raskida veze.

Zašto je izraz postao viralan?

Sam naziv potiče iz kratke priče "En Alpajn Divors" (1893.) škotsko-kanadskog autora Roberta Bara, u kojoj suprug planira da ubije svoju ženu tokom putovanja u švajcarske Alpe. U savremenom kontekstu pojam se proširio na platformama poput TikToka i Iksa, gde korisnici dele tvrdnje da su ih partneri napustili tokom planinarenja. Te objave nisu nezavisno potvrđene.

Interesovanje javnosti poraslo je nakon viralnog videa žene koja je izjavila da ju je dečko ostavio tokom planinarenja, a video je prikupio milione pregleda na TikToku. Usledile su hiljade komentara i sličnih svedočenja korisnika koji su usvojili izraz "alpski razvod" kako bi opisali sopstvena iskustva.

Potvrđeni slučaj koji je podstakao raspravu

Većina tih navoda ostaje anegdotalna. Istovremeno, pažnja se usmerila na stvarni, pravosnažno presuđeni slučaj iz Austrije. Jedini široko medijski propraćen i sudski potvrđen slučaj koji se povezuje sa ovim pojmom odnosi se na austrijskog penjača Tomasa Plambergera.

U januaru 2025. godine on i njegova devojka penjali su se na Grosglokner, najvišu austrijsku planinu, kada ju je napustio tokom tehnički zahtevnog dela uspona. Prema sudskim nalazima, ostavljena je oko 50 metara od vrha u uslovima smrzavanja i jakog vetra, bez ćebeta za hitne slučajeve, a kasnije je umrla od hipotermije.

Plamberger je osuđen za ubistvo iz grubog nehata i dobio je novčanu kaznu od 9.600 evra i petomesečnu uslovnu zatvorsku kaznu.

Popularnost izraza povezuje se sa raspravama o poverenju, bezbednosti i dinamici moći u vezama, posebno u izolovanim i visokorizičnim situacijama. Stručnjaci za bezbednost na otvorenom ističu da partneri u planinarenju i penjanju dele odgovornost za međusobnu bezbednost, naročito kada se nivoi iskustva razlikuju.

Za sada "alpski razvod" ostaje internet pojam koji se širi pre svega putem društvenih mreža. Ne postoji kao pravna kategorija niti ustaljeni pravni presedan.

Autor: Marija Radić