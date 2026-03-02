AKO IMATE OVE POKEMON KARTE KOD KUĆE - BOGATI STE: Jedna se prodala za preko 16 MILIONA dolara

Ako misliš da su Pokémoni samo simpatična uspomena iz detinjstva, možda je vreme da pogledaš stare kutije na tavanu. Ove godine franšiza slavi 30. rođendan, a tržište kolekcionarskih Pokémon karata doživljava pravu eksploziju.

Neke karte danas vrede više nego luksuzni stanovi, a retki primerci su njihove vlasnike pretvorili u milionere preko noći.

Od dečje igre do ozbiljnog tržišta



Iako je Pokémon nekada bio samo dečja zabava, danas je kolekcionarsko tržište ogromno:

Franšiza godišnje proda milijarde karata.

Retki i očuvani primerci dostižu astronomske cene na aukcijama – od desetina hiljada do više miliona dolara.

Primer: YouTube zvezda Logan Paul prodao je jednu od najređih karata, Pikachu Illustrator, za 16,492 miliona dolara.

Najskuplje Pokémon karte

1. Pikachu Illustrator

Dodeljivana samo pobednicima japanskog takmičenja u crtanju 1998. godine.

Napravljeno samo 39 primeraka, a 10 ih je ocenjeno kao potpuno netaknuto.

Logan Paul je 2021. kupio primerak sa ocenom PSA 10 i prodao ga sinu bivšeg direktora komunikacija Bele kuće za 16,492 miliona dolara.

2. Trophy Pikachu No.1 Trainer

Dodeljivana najboljim igračima na prvom zvaničnom Pokémon turniru u Japanu (1997–1998).

Postoji svega 14 primeraka, većina je oštećena.

Jedan očuvan primerak prodat je za 3 miliona dolara.

3. Prva izdanja Charizard i Neo Genesis Holo Lugia

Charizard “bez senke”: raniji štampani primerak bez tamnog ruba, iz osnovnog seta.

Procena: proizvedeno između 4.000 i 10.000 primeraka, većina je oštećena.

PSA 10 primerak prodat 2022. za 420.000 dolara.

Neo Genesis Holo Lugia (2000.): većina karata je oštećena ili izgubljena.

PSA 10 primeraka postoji samo 41, dok su samo 3 dobila maksimalnu ocenu “netaknuto”.

Cena jednog prodatog primerka 2021. bila je 144.300 dolara.

Zašto cene rastu?

Pandemija i nostalgija pokrenule su veliki interes za Pokémon kartama.

Prema Card Ladder Indexu, vrednost popularnih karata porasla je čak 6.208% od maja 2004.

Samo u januaru ove godine potrošeno je 450 miliona dolara na Pokémon karte.

Primer: karta Gengar & Mimikyu GX (2019) danas vredi 1.323 dolara, više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu.

Zaključak

Još 1999. godine paket od 11 Pokémon karata mogao se kupiti za 1,50–2 funte.

Danas, pojedine karte vrede toliko da mogu promeniti život svojih vlasnika. Pokémon karte više nisu samo igra – one su ozbiljna investicija i kolekcionarski fenomen.

Autor: Iva Besarabić