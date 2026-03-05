AKTUELNO

Tiktok neće uvesti potpuno šifrovanje poruka: Razlog je bezbednost korisnika

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Društvena platforma Tiktok je objavila da neće uvesti potpuno šifrovanje poruka putem enkripcije od kraja do kraja (E2EE) za direktne poruke, pošto smatra da bi to ugrozilo sigurnost korisnika, posebno mladih i dece.

Kompanija je pojasnila da bi E2EE onemogućila policiji i internim timovima za bezbednost da pristupe porukama u slučajevima nasilja ili zloupotrebe, prenosi BBC.

E2EE omogućava da samo pošiljalac i primalac poruke mogu da vide njen sadržaj, što je najbezbednija forma digitalne komunikacije.

Platforme poput Vocapa i Fejsbuk Mesindžera već koriste E2EE zbog zaštite privatnosti korisnika, dok kritičari upozoravaju da to otežava borbu protiv širenja štetnog ili nelegalnog sadržaja.

Foto: Pixabay.com

Tiktok, koji u Velikoj Britaniji ima oko 30 miliona mesečnih korisnika i više od milijardu globalno, suočava se sa stalnim kritikama zbog povezanosti sa kineskim državnim entitetima i mogućeg rizika za podatke korisnika.

Stručnjaci za bezbednost smatraju da odluka Tiktoka da se ne pridruži E2EE trendu ima dvostruki efekat, pošto omogućava bolju kontrolu nad sadržajem u direktnim porukama, ali istovremeno stavlja platformu u sukob sa globalnim očekivanjima korisnika koji žele privatnost, upozorava analitičar Met Navara.

Dobrotvorne organizacije za zaštitu dece pozdravile su odluku Tiktoka i istakle da E2EE može da oteža otkrivanje i prijavljivanje seksualne zloupotrebe dece.

Tiktok koristi standardnu enkripciju za sve poruke, a pristup imaju samo ovlašćeni zaposleni u slučaju važećih zahteva policije ili prijava korisnika.

Autor: Marija Radić

