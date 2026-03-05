Brisači ostavljaju tragove?! Evo šta da uradite pre nego što bacite pare na nove

Mnogi vozači čim primete mrlje na šoferšajbni odmah odlaze u prodavnicu po nove brisače, što je često potpuno nepotreban trošak.

U velikom broju slučajeva, problem nije u istrošenoj gumi, već u naslagama prljavštine koje se ne vide na prvi pogled. Postoji jednostavan trik koji traje svega nekoliko minuta i vraća brisačima staru sliku.

Zašto brisači zapravo mrljaju?

Tokom vožnje se na metlicama talože masnoća sa asfalta, ostaci insekata i hemikalije iz autoperionica koje stvaraju tanak, lepljiv sloj. Taj sloj sprečava gumu da ravnomerno naleže na staklo, što dovodi do preskakanja, bučnog rada i onih iritantnih tragova koji kvare vidljivost. Umesto kupovine novih, dovoljno je da metlice detaljno očistite.

Postupak je neverovatno prost: podignite brisače i mekanom krpom natopljenom toplom vodom i deterdžentom ili izopropilnim alkoholom pređite preko gume. Nemojte jako pritiskati, već nežno vucite dok na krpi ne prestanu da se pojavljuju tamni tragovi prljavštine. Nakon toga obavezno očistite i samu šoferšajbnu sredstvom koje u sebi nema vosak, jer on često pravi masni film.

Kada je zamena ipak neizbežna?

Iako čišćenje čini čuda, ono ne može popraviti fizička oštećenja na gumi. Ako primetite da je guma ispucala, tvrda na dodir ili da ima nazubljene ivice, vreme je za nove metlice. Tipičan znak za penziju brisača je i jako škripanje koje ne prestaje ni nakon pranja.

Stručnjaci preporučuju zamenu brisača jednom godišnje, ali taj rok može biti kraći ako je automobil stalno na suncu. Takođe, obratite pažnju na tečnost za stakla koju koristite, jer jeftine i nekvalitetne smese ostavljaju mrlje koje brisači ne mogu da savladaju. Nikada ne uključujte brisače "na suvo", jer to nepotrebno troši gumu i grebe staklo.

Autor: Marija Radić