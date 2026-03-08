Stručnjaci tvrde: ČetGPT utiče na ohrabrivanje i rast prijava ritualnog zlostavljanja u Velikoj Britaniji

Stručnjaci u Velikoj Britaniji ukazuju na porast prijava organizovanog ritualnog zlostavljanja, navodeći da sve veći broj preživelih koristi veštačku inteligenciju, uključujući alat ČetGPT, kao oblik podrške i terapije pre nego što se obrate organizacijama za pomoć.

Britanski stručnjaci za zaštitu žrtava nasilja navode da je u poslednjih godinu i po dana zabeležen kontinuiran porast prijava organizovanog ritualnog zlostavljanja, a deo prijava povezuje se sa korišćenjem alata veštačke inteligencije poput ČetGPT-a, koji pojedini preživeli koriste kao vid podrške ili razgovora o traumama, preneo je danas Gardijan.

Policija navodi da su slučajevi organizovanog ritualnog zlostavljanja i prakse povezane sa "veštičarenjem, opsednutošću duhovima i duhovnim zlostavljanjem" (WSPRA) nad decom verovatno nedovoljno prijavljeni u Velikoj Britaniji.

U britanskom zakonodavstvu ne postoji posebna krivična kvalifikacija za takva dela, ali ona obično uključuju seksualno zlostavljanje, nasilje i zanemarivanje uz ritualne elemente, koji ponekad mogu biti inspirisani satanizmom ili ezoterijskim religijskim verovanjima i koriste se za kontrolu žrtava.

Među počiniocima se, prema navodima stručnjaka, nalaze nasilni članovi porodica, organizovane mreže, trgovci ljudima, onlajn grupe i pedofilski lanci.

Od 1982. godine u Velikoj Britaniji zabeleženo je 14 krivičnih slučajeva u kojima su ritualne prakse u okviru seksualnog zlostavljanja priznate tokom sudskog postupka.

Ipak, istraživanje iz 2025. godine koje je sprovela klinička psihološkinja dr Eli Hanson ukazuje da su takve presude verovatno samo "vrh ledenog brega".

Izvršna direktorka britanskog Nacionalnog udruženja osoba zlostavljanih u detinjstvu (NAPAC) Gabrijel Šo izjavila je da je ta organizacija zabeležila "stalni porast" prijava ritualnog zlostavljanja u poslednjih 18 meseci, a da sve veći broj ljudi navodi da su se toj organizaciji obratili nakon razgovora sa veštačkom inteligencijom.

"U poslednjih šest meseci do godinu dana sve češće nas kontaktiraju ljudi koji kažu da su do naše linije za pomoć došli preko ČetGPT-a. Ljudi koriste veštačku inteligenciju kao oblik terapije i istraživanja svojih iskustava. Postoje različita mišljenja o tome, ali ako je to put do podrške, onda je to pozitivno", rekla je Šo.

Prema njenim rečima, ranije su se skokovi u broju poziva obično poklapali sa datumima koji imaju snažnu religijsku ili natprirodnu simboliku, ali sada se ne radi o kratkotrajnom porastu već o kontinuiranom rastu.

"Sve je veće znanje o ovom obliku kriminala i o tome gde ljudi mogu da potraže pomoć. Tema satanizma se u tim prijavama pojavljuje prilično često", navela je ona.

Prošle godine u Škotskoj su osuđeni članovi pedofilskog lanca koji su se predstavljali kao veštice i čarobnjaci, a proglašeni su krivim za više seksualnih krivičnih dela.

Šo je navela da je među oko 36.700 poziva upućenih NAPAC-u tokom poslednjih devet godina, njih 1.310 sadržalo navode o organizovanom ritualnom zlostavljanju.

Autor: Marija Radić