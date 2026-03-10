Iz najpoznatijeg jezera u Evropi izvučen monstrum: Ribar ostao šokiran prizorom, otkrio i detalje borbe (FOTO)

Jedan ribar јe iz Bodenskog jezera izvukao soma kapitalca. Vodeni div težak јe 109 kg i dugačak 2,60 metara, a borba da ga izvuču na kopno traјala јe skoro sat vremena.

Ribar Franz Blum (45) za BILD je otkrio detalje borbe.

"Ovo je bila najteža riba koju sam do sada izvukao iz Bodenskog jezera."

Som teži 109 kilograma i dug je 2,60 metara, što ga čini jednim od najvećih somova ikada ulovljenih u Bodenskom jezeru. Somovi u ovom jezeru sve više rastu.

Kako je ulovljen ogroman som?

U ranim popodnevnim časovima kolosalni som јe uhvaćen u mrežu blizu ušća Raјne. Unošenje životinje u čamac bio јe naporan posao: "Uz mnogo truda, snalažljivosti i iskustva, konačno sam uspeo da ga iznesem na palubu", kaže Blum.Ribar procenjuje da som ima oko 45 godina. S obzirom da som može da živi i do 80 godina, to još nije star primerak. Njegova veličina je ono što impresionira – ulovljeni som je otprilike dvostruko veći od dvanaestogodišnjeg deteta. Ribar je na društvenim mrežama napisao napisao: "Neverovatno šta sve sada pliva po Bodenskom jezeru!"

Ovo nije prvi džinovski som koji je Blum ulovio u Bodenskom jezeru. Sličan primerak upecao je pre nekoliko godina, a danas je prepariran i izložen u njegovoj ribarnici.

Zašto somovi u Bodenskom jezeru sve više rastu?

Bernd Kaulicki, prvi predsednik udruženja Bodenseefisch e.V. i drugi predsednik Ribarske zadruge bavarskih profesionalnih ribara Bodenskog jezera, kaže: "Somovi nemaju prirodnog neprijatelja, a jezero se sve više zagreva. Zbog toga somovi u Bodenskom jezeru postaju sve brojniji i veći. Kada sam pre 40 godina počeo, som je još bio prava senzacija. Sada ih hvataju stalno. Čak i amaterski ribari ciljano traže velike somove u Bodenskom jezeru."

Statistika to jasno pokazuje: austrijski profesionalni ribari ulovili su čak 2.974 somova u Bodenskom jezeru 2024. godine, dok je 2014. broj bio 897 – ulovi su se utrostručili u deset godina. I amateri beleže rekorde: 1.338 somova su ulovili 2024., a pre deset godina samo 226. Slična situacija je i u drugim vodama, poput Gardanskog jezera, gde somovi takođe bolje rastu.

Autor: Marija Radić