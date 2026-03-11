SEĆATE LI SE ČUVENE KET VON DI? Divila se veštičarenju pa prešla u pravoslavlje: Krstila se, prefarbala tetovaže, ne izlazi iz crkve i celiva ikone (VIDEO)

Ket Von Di, nekadašnja tattoo ikona, prešla je u pravoslavlje, odrekla se veštičarenja i sada svakodnevno celiva ikone.

Ket Von Di, najpoznatija tattoo umetnica sveta i nekadašnja zvezda rijaliti programa o tetoviranju, danas vodi potpuno drugačiji život - umesto tetovaža i veštičarenja, sada su u njenom fokusu molitva, vera i pravoslavni običaji. Pred ovogodišnji Uskrs, Ket redovno objavljuje fotografije i snimke iz crkve, ljubi ikone i otvoreno govori o svom duhovnom putu.

Životna prekretnica: Od tetovaža do duhovnosti

Nekada poznata po ekstravagantnom stilu, crvenim haljinama i rogovima na glavi, Von Di je danas posvećena veri. Sve tetovaže na telu prekrila je crnom bojom, simbolično zatvarajući jedno poglavlje života. Ostavila je alkohol, distancirala se od opijata, a srce otvorila – pravoslavlju.

"U svakom danu ima mesta za molitvu"

Ket se 2023. godine krstila, a 2024. godine je i zvanično prešla u pravoslavnu veru. U objavama na Instagramu ističe da svakodnevno započinje molitvom ispred svojih ikona, a svojim sinom, kojeg školuje kod kuće, nastoji da usadi pravoslavne vrednosti od malih nogu.

"U mom domu svaki dan počinje molitvom. Ikone su postale svetionik mog novog života."

Kontroverze iz prošlosti: Antivakserka, okultistkinja i optužbe za antisemitizam

Ket Von Di nije bila stranac kontroverzama. Njena linija šminke izazvala je burne reakcije kada je jedan karmin nazvan "Selektion" – termin koji je asocirao na nacističku prošlost. Mediji su je tada kritikovali zbog antisemitizma, pa je ruž kasnije preimenovala u "Voljeni".



Još jedan talas osuda došao je 2018. kada je izjavila da neće vakcinisati svoje dete i da će ga odgajati na veganskoj ishrani. Kasnije je priznala da je bila neinformisana i povukla svoje izjave.

Afera sa bivšim suprugom Sandre Bulok

Među kontroverzama koje su pratile njen život posebno se izdvojila priča o vezi sa Džesijem Džejmsom, koji je u tom trenutku još bio u braku sa glumicom Sandrom Bulok. Njihov odnos izazvao je veliku pažnju javnosti jer je Džejms napustio brak upravo zbog nje. Njihova veza bila je burna i puna uspona i padova. U jednom trenutku su se čak i verili, ali su se ubrzo pojavile glasine da je Džejms bio neveran i tokom njihove veze, što je dodatno zakomplikovalo njihov odnos.

Ljubavni život pun turbulencija

Ni nakon tog iskustva Ket Von Di nije imala mnogo sreće u ljubavi. Iza nje je i brak sa poznatim tatu majstorom Oliverom Pekom, koji se takođe završio razvodom. Pored toga, bila je u vezi sa Aleksom Orbinsonom, sinom legendarnog muzičara Roja Orbinsona, kao i sa Nikijem Siksom, basistom rok grupe Motli Kru.



Jedan od najpoznatijih ljubavnih brodoloma doživela je sa kanadskim muzičkim producentom Džoelom Zimermanom, poznatijim pod umetničkim imenom Dedmau5. Njihova veza delovala je izuzetno strastveno - bili su nerazdvojni, čak su uradili i iste tetovaže. Producent ju je zaprosio putem Tvitera, a ona je bez oklevanja prihvatila prosidbu. Ipak, romansa nije dugo potrajala. Ubrzo je objavila da je došlo do raskida jer ju je Džoel tokom veze varao.

Posle niza turbulentnih ljubavnih iskustava, njen emotivni život promenio se kada je upoznala Lifara Sajera, pevača i frontmena gotik-industrijal benda Prejers. Upravo je taj odnos doneo novu fazu u njenom životu.

Venčanje sa rogovima, pa potpuni zaokret

Von Di je svoj imidž gradila na gotičkom stilu i okultnim simbolima. Venčala se u crvenoj haljini, sa rogovima na glavi, a ceo događaj podsećao je na scenu iz horor filma. Tada je otvoreno promovisala veštičarenje i interesovanje za crnu magiju.

Međutim, dolaskom majčinstva, sve se menja. Javnosti je otkrila da je bacila sve knjige i predmete povezane sa okultnim, dodavši: "Uvek sam pronalazila lepotu u sablasnom, ali sam se pitala – da li to i dalje želim u svom životu?"

Krštenje koje je izazvalo lavinu reakcija

Na snimku koji je podelila na društvenim mrežama, vidi se kako sveštenik izgovara molitvu dok je potapa u bazen za krštenje. U crkvi su bili prisutni porodica i prijatelji, a aplauz i emocije obeležili su taj trenutak.

Komentari ispod objave bili su prepuni oduševljenja:

"Dobrodošla u svetlost, sestro!", "Celo nebo se raduje!", "Ako si ti odustala od tame, i nama ima nade!"

Nova vera pred Uskrs: Ljubav, mir i ikone

U susret Uskrsu, Ket Von Di redovno objavljuje slike sa službi u pravoslavnoj crkvi u Ohaju. Ikone, sveće i poruke vere zamenile su raniju simboliku tame. Nekadašnja "mlada iz pakla" danas je primer duhovnog preobražaja i upravo u danima pred najradosniji hrišćanski praznik, njena priča pokazuje da je za novi početak – uvek pravo vreme.

