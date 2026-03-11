PAO INSTAGRAM: Korisnici u svetu prijavljuju isti problem, tvrde da jedna opcija ne radi

Korisnici Instagrama širom sveta suočavaju se sa velikim tehničkim problemima, a hiljade njih prijavljuju nemogućnost slanja poruka. Prema podacima sajta "Downdetector", problemi su počeli u ranim jutarnjim satima i još uvek traju.

Problem je prijavilo više od 12.000 korisnika, a zanimljivo je da su gotovo tri četvrtine svih pritužbi zabeležili korisnici koji Instagramu pristupaju putem mobilne aplikacije, što ukazuje na to da je problem najizraženiji upravo na pametnim telefonima.

Čini se da je nemogućnost slanja privatnih poruka putem aplikacije Instagram najčešći problem sa kojim se korisnici susreću. Osim toga, brojni korisnici Instagrama takođe su izvestili da u nekim slučajevima ne mogu da vide ni svoju staru istoriju razgovora na platformi, što im stvara dodatne neprijatnosti i onemogućava normalnu komunikaciju.

Ovakvi problemi mogli bi da ukazuju na to da se platforma u vlasništvu Mete bori sa komunikacijom sa svojim pozadinskim serverima.

Drugi servisi u vlasništvu Metine matične kompanije, uključujući Facebook i WhatsApp, čini se da rade normalno i bez poteškoća.

Autor: Iva Besarabić