UNIŠTAVATE BATERIJU, A DA NISTE NI SVESNI: Četiri greške sa USB kablom koje svi pravimo

Većina korisnika misli da je svaki USB kabl isti, ali pogrešna upotreba može drastično usporiti punjenje ili trajno oštetiti vaš uređaj. Iako nam život zavisi od njih, proizvođači nas retko uče kako da pravilno koristimo ove dodatke.

Najveća zamka kod punjenja telefona

Najčešća greška je korišćenje bilo kog kabla koji fizički odgovara portu bez proveravanja brzine prenosa energije. Ako koristite stari USB 2.0 kabl za novi iPhone 17 Pro, punjenje može trajati preko 7 sati umesto uobičajenih dva. Uvek koristite originalni kabl koji ste dobili uz uređaj kako biste osigurali maksimalnu snagu.

Adapteri i predugački kablovi usporavaju rad

Korišćenje nepotrebnih adaptera, naročito onih koji pretvaraju USB-C u USB-A, značajno ograničava brzinu protoka podataka i struje. Takođe, predugački kablovi uzrokuju gubitak signala i energije tokom prenosa. Za maksimalne performanse, trudite se da vaš kabl ne bude duži od 0.8 metara.

Izbegavajte korišćenje uređaja dok je na punjaču

Korišćenje telefona dok je priključen na struju stvara dodatnu toplotu koja je glavni neprijatelj baterije. To je kao da sipate vodu u kantu koja ima rupu na dnu; proces traje duže i bespotrebno napreže komponente. Najbolje je da uređaj ostavite u stanju mirovanja ili ga potpuno isključite tokom punjenja.

Fizičko oštećenje i održavanje portova

Nikada nemojte savijati kablove pod oštrim uglovima jer to može dovesti do pucanja unutrašnjih žica i izazivanja požara. Redovno čistite USB portove od prašine i vlakana koji se nakupljaju u džepovima. Prljavština unutar porta može potpuno blokirati kontakt ili izazvati kratak spoj.



Autor: Iva Besarabić