Udarac za Ilona Maska u Evropi: Gubi jedan od najunosnijih biznisa

Tesla gubi značajan prihod u Evropi nakon što Stellantis i Toyota više ne kupuju CO2 kredite. Kompanija će sada morati da proda više vozila da bi nadoknadila gubitak.

Tesla, kompanija Ilona Maska, dugo je profitirala od prodaje CO2 kredita evropskim proizvođačima automobila. Ovaj biznis bio je toliko unosan da je omogućavao Tesli da zarađuje više nego od same prodaje automobila, čime je kompanija mogla da smanji cene ili proda manje jedinica bez gubitka profita.

Međutim, sada je došlo do promene. Stellantis i Toyota odlučili su da više neće kupovati CO2 kredite od Tesle, čime američka kompanija gubi značajan izvor prihoda. Posledica je da će Tesla morati da proda više vozila kako bi nadoknadila gubitak i održala profitabilnost.

Model Y i dalje lider na tržištu

Iako je Tesla suočena sa ovim udarcem, njeni automobili i dalje dominiraju evropskim tržištem. Model Y ostaje najprodavaniji električni automobil na kontinentu, a dolazak povoljnijih verzija dodatno je učvrstio ovu poziciju.

Prednost na tržištu i dalje postoji, ali gubitak prihoda od CO2 kredita znači da će kompanija morati da traži nove načine za održavanje finansijske stabilnosti i da poveća broj prodatih automobila da bi zadržala profit.

Strategija kroz proizvodnju i marže

Proizvođači automobila obično biraju dve strategije za povećanje profita: povećanje prodaje ili povećanje profitne marže po vozilu. Luksuzni brendovi često se oslanjaju na drugu opciju, prodajući manje jedinica ali po višoj ceni.

Tesla je, međutim, do sada mogla da kombinuje obe strategije uz pomoć CO2 kredita. Sada će američka kompanija morati da se oslanja više na količinu prodatih vozila, što predstavlja novi izazov u Evropi, posebno u konkurenciji sa evropskim proizvođačima koji sada imaju manje obaveza prema CO2 kreditima.

Proizvođači smanjuju zavisnost od Tesle

Evropski sistem emisija CO2 dozvoljava proizvođačima da kupuju kredite od drugih kompanija kako bi izbegli kazne. Ipak, produženi rokovi i povećana proizvodnja električnih vozila kod Stellantisa i Toyote sada čine kupovinu kredita od Tesle nepotrebnom.

Ova promena pokazuje da evropski brendovi sve bolje upravljaju sopstvenim portfolijem električnih i niskougljeničnih vozila. Tesla, iako i dalje profitabilna, više ne može računati na isto tržište za CO2 kredite koje joj je ranije donosilo veliki prihod.

Šta ovo znači za Teslu do kraja godine

Tesla će i dalje prodavati CO2 kredite drugim proizvođačima poput Forda, Mazde, Honde i Suzukija, ali ukupni profit na kraju godine će biti manji nego ranije. Kompanija će morati da poveća prodaju vozila kako bi nadoknadila gubitak prihoda.

Iako ovaj udarac ne znači kraj za Teslu u Evropi, jasno je da je kompanija suočena sa novim izazovima i mora prilagoditi strategiju kako bi zadržala profitabilnost i tržišni udeo.

Autor: S.M.