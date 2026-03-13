Čovek uhvaćen sa gomilom epruveta u prtljagu: Carinici ostali u šoku, otkriveno šta je hteo da prokrijumčari (FOTO)

Na Međunarodnom aerodromu “Džomo Kenijata” u Najrobiju, ove nedelje, odigrala se neobična akcija koja je iznovo skrenula pažnju na sve rašireniji problem krijumčarenja.

Carinski službenici i stručnjaci za zaštitu divljih životinja zaustavili su putnika, čiji je prtljag izazvao sumnju. Detaljna provera otkrila je sadržaj kakav se retko viđa, prenosi Reuters.

"Naredba za zaustavljanje"

Naime, službenici su pronašli u koferu više od 2.000 živih mrava! Policija je privela kineskog državljanina Zang Kekuna (27), koji je pokušao da napusti Keniju s nesvakidašnjih “tovarom”.

Inostrani mediji navode da su imigracione vlasti još ranije označile njegov pasoš sa “naredbom za zaustavljanje”, pošto je 2025. godine uspeo da izbegne hapšenje u Keniji.

Nadležni navode da je u prtljagu nađeno 2.238 mrava. Od tog broja, čak 1.948 jedinki nalazilo se u laboratorijskim epruvetama, dok su preostali primerci bili umotani u rolne mekog papira.

Prema navodima istražitelja, Kekuna je boravio u Keniji oko dve nedelje, a tokom ispitivanja je pomenuo trojicu saučesnika koji su mu, navodno, obezbedili insekte.

Iako mnogima deluje neobično da bi neko krijumčario mrave, ovaj slučaj ima objašnjenje. Naime, među ljubiteljima insekata širom sveta postoji zajednica kolekcionara i hobista koji uzgajaju kolonije mrava u velikim prozirnim posudama - poznatim kao formikarijumi.

Chinese national arrested at JKIA trying to smuggle over 2,000 live ants https://t.co/a4HJK5d687 — NTV Kenya (@ntvkenya) 12. март 2026.

"Međunarodni trag"

Ove staklene strukture omogućavaju posmatranje složenih društvenih odnosa, organizacije rada i ponašanja unutar kolonije - svojevrsni “živi prozor“ u fascinantan svet insekata.

Zbog toga retke vrste mogu dostići visoku cenu na crnom tržištu.

Slučaj iz Najrobija nije usamljen. Prošle godine su četvorica muškaraca kažnjena sa po 7.700 dolara pošto su pokušali da prokrijumčare hiljade mrava važnih za kenijski ekosistem.

Dodatnu zabrinutost je izazvao i “međunarodni trag” u ovom slučaju. Naime, vlasti su saopštile da je istog dana u Bangkoku zaplenjena slična pošiljka mrava koja je potekla iz Kenije, što ukazuje na postojanje široke i dobro organizovane mreže za krijumčarenje.

Istraga je u toku, a stručnjaci upozoravaju da se trgovina divljim vrstama sve više širi na organizme koji su do nedavno bili gotovo neprimetni - ali čija je uloga u prirodnim ekosistemima neprocenjiva.

Autor: Marija Radić