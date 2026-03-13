Podrška inovaciji: Učenice pokrenule brend CreaseEase

U okviru takmičenja učeničkih kompanija, učenice Savremene gimnazije pokrenule su sopstveni preduzetnički projekat – tim CreaseEase.

Iza ove ideje stoje Andrea Krneta, Elena Kisić, Jana Lazarević, Staša Radičanin, Bjanka Matejić i Larisa Sinobad, koje su kroz ovaj projekat pokazale kreativnost, inicijativu i ozbiljan pristup razvoju poslovne ideje.

Njihov cilj bio je da osmisle praktičan proizvod koji odgovara savremenom načinu života, a rezultat njihovog rada je CreaseEase sprej za odeću – jednostavno rešenje koje se naprskava na garderobu kako bi se uklonili nabori i izbeglo peglanje.

Od ideje do preduzetničkog projekta

Pre nego što je proizvod predstavljen javnosti, učenice Savremene gimnazije su prošle kroz sve ključne faze razvoja poslovne ideje. Radile su na istraživanju tržišta, analizi konkurencije, definisanju ciljne grupe i izradi biznis plana, a paralelno su razvijale i brending, komunikaciju i strategiju promocije.

U tom procesu veliku podršku pružio im je njihov mentor, profesor Krstivoje Miljković, koji ih je vodio kroz različite faze razvoja projekta i pomagao im da svoje ideje pretvore u konkretan i održiv preduzetnički poduhvat.

Prva promocija u Roda Cineplex bioskopu

Svoj proizvod učenice su nedavno predstavile publici na prvoj zvaničnoj promociji održanoj u Roda Cineplex bioskopu. Tom prilikom organizovale su i nagradnu igru, a srećni dobitnici osvojili su CreaseEase sprej na poklon.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da su učenice same osmislile i snimile reklamu za svoj proizvod, koja je premijerno prikazana upravo u bioskopu tokom promocije. Na taj način pokazale su ne samo preduzetničke, već i kreativne i marketinške veštine.

Znanje koje postaje preduzetništvo

Projekat CreaseEase još jednom pokazuje kako učenici Savremene gimnazije kroz nastavu i projekte imaju priliku da znanje pretvore u konkretne ideje i realne poslovne poduhvate. Razvijajući sopstveni proizvod, učenice su stekle dragoceno iskustvo u timskom radu, prezentaciji, planiranju i preduzetništvu.

Savremena gimnazija nastavlja da podržava ovakve inicijative i podstiče učenike da razvijaju inovativne ideje, jer preduzetnički duh nastaje upravo kroz ovakve projekte i iskustva.

Autor: S.M.