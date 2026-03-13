Ova zemlja uvodi veštačku inteligenciju u bolnice: Unaprediće 4 ključne oblasti, a šta je sa lekarima?

Irska je pokrenula prvu nacionalnu strategiju za primenu veštačke inteligencije u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.

Strategija predviđa petogodišnji plan za uvođenje te tehnologije u kliničku praksu, upravljanje sistemom, istraživanja i javno zdravlje, uz zadržavanje ključne uloge zdravstvenih radnika u donošenju odluka.

Za unapređenje kompletnog sistema

Strategija "AI for Care" predstavlja deo vladine digitalne agende "Digital for Care" i postavlja okvir za širu primenu veštačke inteligencije u irskom zdravstvenom sistemu tokom narednih pet godina.

Ministarka zdravlja Irske, Dženifer Kerol Meknil, ocenila je da je reč o "važnom koraku ka stvaranju bezbednijeg, pametnijeg i održivijeg zdravstvenog sistema".

Ona je navela da vlada planira integraciju AI-ja "na bezbedan i transparentan način", ističući da ta tehnologija treba da unapredi kliničko prosuđivanje i "ojača, a ne zameni ključne ljudske odnose u pružanju zdravstvene zaštite".

Prema njenim rečima, veštačka inteligencija predstavlja "retku priliku da se preoblikuje način pružanja zdravstvene zaštite kako bi ona bila pravovremenija, personalizovanija i pravednija".

"Manji troškovi i brža dijagnostika"

Portparol irskog Ministarstva zdravlja izjavio je da strategija opisuje pristup koji država planira da primeni u korišćenju veštačke inteligencije u zdravstvenom sistemu, uz četiri ključne oblasti - kliničku negu, operativno upravljanje, istraživanja i inovacije, kao i javno zdravlje.

Kao potencijalne prednosti ističu se smanjenje troškova, brža dijagnostika i ušteda vremena, što omogućava pravovremene medicinske intervencije, poput ranog otkrivanja moždanog udara, kao i veću efikasnost jer lekarima ostavlja više vremena za rad sa pacijentima.

Istovremeno, naglašeno je da će lekar i dalje imati ključnu ulogu u donošenju kliničkih odluka, uz jasna pravila i kontrolne mehanizme, kao i da će sve aplikacije veštačke inteligencije koje dolaze u kontakt sa pacijentima ili pomažu u kliničkom odlučivanju morati da prođu odgovarajuću sertifikaciju.

Strategija predviđa i usklađivanje sa evropskim Aktom o veštačkoj inteligenciji za sisteme visokog rizika.

