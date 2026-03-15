3 aplikacije koje vas špijuniraju: Najčešće ih koristite, a nisu društvene mreže

Stručnjaci za digitalnu bezbednost upozoravaju da neke mobilne aplikacije, koje na prvi pogled deluju potpuno bezazleno, zapravo mogu predstavljati rizik za privatnost korisnika.

Posebno su sporne aplikacije koje mnogi svakodnevno koriste, poput onih za uključivanje lampe, prikaz vremenske prognoze ili jednostavne igrice.

Iako deluju korisno i zabavno, pojedini programi traže pristup podacima koji im uopšte nisu potrebni za rad, kao što su lokacija, kontakti ili informacije sa telefona.

Lampa

Na primer, aplikacije za lampu su nekada bile popularne, iako većina telefona već ima tu funkciju ugrađenu. Ipak, neke od tih aplikacija, osim uključivanja blica, zahtevaju i pristup osetljivim informacijama korisnika.

Vremenska prognoza

Slično je i sa aplikacijama za vremensku prognozu. Iako je normalno da koriste lokaciju kako bi prikazale tačne podatke o vremenu, pojedine traže mnogo više informacija nego što je potrebno, pa mogu prikupljati i lične podatke poput adrese.

Igrice

Ni igrice nisu izuzetak. Mnoge popularne mobilne igre služe ne samo za zabavu, već i za prikupljanje podataka koji se kasnije mogu prosleđivati drugim kompanijama.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da korisnici povremeno provere dozvole koje su dali aplikacijama na svom telefonu i uklone sve programe koji traže pristup podacima koji nisu neophodni za njihov rad.

Autor: A.A.