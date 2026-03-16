U ovom plemenu žene se smatraju boginjama: Sveti štap koji majka predaje ćerki daje im izuzetnu moć

Kod naroda Oromo u Etiopiji, lepota žena nije vezana samo za izgled, već i za moralni autoritet i sposobnost da očuvaju mir u zajednici.

U srcu Istočne Afrike, među prostranim ravnicama Etiopije, živi narod Oromo, najveća etnička zajednica u zemlji. U brojnim putopisima i etnografskim studijama, žene su opisane kao jedan od najupečatljivijih primera afričke lepote.

Međutim, njihova privlačnost nadilazi skladne crte lica i prirodnu eleganciju. Ono što ih zaista čini posebnim, jeste spoj lepote sa snažnim uticajem u društvenom životu, važnom ulogom u ekonomiji zajednice i mitološkom tradicijom koja se prenosi s generacije na generaciju. Upravo u toj harmoniji spoljne lepote i unutrašnje snage, leži čarolija koja žene Oromo čini simbolom dostojanstva i kulture.

Lepota kao deo identiteta

Žene Oromo prepoznatljive su po izrazitim i skladnim crtama lica - istaknute jagodice, veliki bademasti očni kapci i nežno oblikovan nos. Pažljivo oblikovane obrve dodatno naglašavaju prirodnu eleganciju lica.

Topli tonovi kože, od zlatnih do dubokih bronzanih nijansi, često su praćeni tradicionalnim frizurama. Prirodno kovrdžava kosa obično se plete u male pletenice blizu glave i ukrašava šarenim perlicama, što je važan znak kulturnog identiteta.

I tradicionalna odeća bogata je šarama i živopisnim bojama koje odražavaju istoriju i ponos zajednice. Ipak, u Oromo kulturi lepota se ne meri samo izgledom. Ona je usko povezana sa moralnim principom zvanim Safuu, etičkim kodeksom koji naglašava dostojanstvo, poštovanje i harmoniju u međuljudskim odnosima.

Sveti štap zaustavlja sukobe

Jedna od najzanimljivijih tradicija vezana je za ritualni predmet poznat kao Siinqee. To je ukrašeni štap koji majka predaje ćerki na dan njenog venčanja. Ovaj predmet nije samo simboličan. On predstavlja moćan znak dostojanstva i prava žene u zajednici.

Žena koja drži Siinqee uživa moralni autoritet. Ako dođe do sukoba među muškarcima, ona može da podigne štap kao znak da se nasilje prekine i da se vrati mir. Ova tradicija duboko je ukorenjena u društvenim pravilima Oromo naroda i često se navodi kao primer snažne uloge žena u očuvanju harmonije u zajednici.

Žene Oromo posebno izražavaju ponos na svoj identitet tokom festivala Irreechaa, velike proslave zahvalnosti prirodi i životu. Plesom, pesmom i šarenom tradicionalnom odećom slave kulturnu baštinu i snažnu povezanost sa zajednicom.

Ekonomska i društvena uloga

U Oromo društvu uloga žene prevazilazi granice doma. One aktivno učestvuju u poljoprivredi, obrađuju zemlju i brinu o usevima koji hrane porodicu. Mnoge se bave i lokalnom trgovinom, prodajući proizvode na pijacama i značajno doprinoseći ekonomskom životu zajednice.

Čak i u društvenim i političkim strukturama, žene imaju važnu ulogu. U tradicionalnom sistemu vlasti zvanom Gadaa, često deluju kao posrednice u rešavanju sporova i čuvaju kulturne vrednosti koje se prenose s generacije na generaciju.

Legenda o kraljici Akkoo Manooyyee

Posebna priča sačuvana je u tradiciji Oromo podgrupe Guji. U njihovim legendama pominje se kraljica Akkoo Manooyyee, vladarka koja simbolizuje preokret u društvenim ulogama.

Prema priči, za vreme njenog vladanja, muškarci su se bavili kućnim poslovima i brinuli o deci, dok su žene imale političku moć i odlučivale o sudbini zajednice.

Legenda kaže da je kraljica postavljala muškarcima gotovo nemoguće zadatke. Na kraju su muškarci smislili plan protiv nje. Iskopali su duboku rupu, prekrili je životinjskom kožom i postavili njen presto iznad nje. Kada je sela, upala je u rupu, ali pre nego što je nestala, ostavila je ženama svog naroda poslednju poruku - da priznaju autoritet muškaraca samo prividno.

Čak i danas ova priča ostaje simbol solidarnosti i snage žena. U vreme suše ili teškoća, žene zajednice okupljaju se ispod svetog drveta Mokkonnisa, gde se prema tradiciji sećaju kraljice. Tamo pevaju, mole se i izvode rituale kako bi prizvale kišu i ojačale osećaj zajedništva.

U Oromo kulturi, lepota, mudrost i snaga žena prenose se s generacije na generaciju, ostajući jedna od najvažnijih stubova identiteta ovog naroda.

Autor: S.M.