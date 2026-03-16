STIŽE KOMETA KOJA JE PREPLAŠILA STARI RIM: Astronomi otkrili šta će se desiti 4. aprila – da li će pasti na Sunce?

Naučni svet bruji o kometi C/2026 A1, poznatijoj kao MAPS, koja se velikom brzinom približava Suncu. Iako su prve prognoze bile dramatične, ruski astronomi sa Krima sada umiruju javnost – sudara ipak neće biti, ali nas očekuje spektakl na nebu.

Prema najnovijim proračunima, kometa će 4. aprila proći pored Sunca. Iako Laboratorija za solarnu astronomiju IKI RAN tvrdi da će ispariti u koroni, astronomi sa Krima veruju u drugačiji scenario.

Raspad jezgra i "ogledalo" na nebu

Astronom Sergej Nazarov objašnjava da kometa neće udariti u Sunce, ali da je velika verovatnoća da će se pod uticajem toplote i plimnih sila raspasti.

Čak i ako se potpuno raspadne, odmah nakon prolaska pored Sunca moći će da se vidi neverovatan sjaj. To će biti odraz sunčeve svetlosti od oblaka fragmenata i ostataka jezgra – navode stručnjaci.

Strašno predskazanje iz 4. veka

Ono što ovu kometu čini posebno fascinantnom jeste njena istorija. Veruje se da je poslednji put viđena sa Zemlje u junu 363. godine. Rimski istoričar Amijan Marcelin zapisao je tada da se na nebu pojavila kometa koja je bila vidljiva čak i usred dana, opisujući je kao "strašno predskazanje".

Astronom Aleksandar Jakušečkin ističe da MAPS pripada čuvenoj porodici Krojc kometa i da je verovatno reč o fragmentu legendarne Aristotelove komete.

Hoćemo li je videti iz Srbije?

Uslovi za posmatranje biće najbolji na južnoj hemisferi 4. aprila. Što se tiče naših geografskih širina, moći ćemo da je vidimo tek nakon što prođe kritičnu tačku pored Sunca – ali samo pod uslovom da "preživi" toplotni udar i ne raspadne se u prašinu.

Autor: D.S.