Instagram donosi šokantnu odluku: Od maja više nema tajnih razgovora

Kompanija Meta zvanično je potvrdila da Instagram prestaje da podržava end-to-end šifrovanje (E2EE) za direktne poruke (DM). Ova odluka stupa na snagu 8. maja 2026. godine, nakon čega vaši razgovori više neće imati ovaj nivo zaštite privatnosti. Korisnici koji žele apsolutnu privatnost biće primorani da pređu na druge aplikacije.

Šta ovo znači za vaše privatne poruke

Uklanjanje šifrovanja znači da će Meta teoretski moći da pristupi sadržaju vaših poruka. Kompanija navodi da je razlog ove promene mali broj ljudi koji su koristili ovu opciju. Ipak, stručnjaci veruju da je cilj lakše skeniranje ilegalnog sadržaja i bolja saradnja sa nadležnim organima.

Ako imate važne razgovore ili medijske fajlove u šifrovanim četovima, Instagram će vam ponuditi uputstva kako da ih preuzmete i sačuvate. Važno je da ažurirate aplikaciju na najnoviju verziju kako biste mogli da izvezete svoje podatke pre roka. Nakon maja, pristup tim podacima na stari način biće onemogućen.

Meta šalje korisnike na WhatsApp

Iz kompanije poručuju da svi oni kojima je privatnost prioritet treba da koriste WhatsApp, gde šifrovanje ostaje standard. Ova promena na Instagramu olakšaće moderatorima da reaguju na prijave korisnika i brže identifikuju sporni materijal. Ipak, borci za digitalna prava upozoravaju da bi ovo moglo dovesti do masovnog egzodusa korisnika sa Instagram dopisivanja.

Savetuje se da pre 8. maja proverite svoja podešavanja i sačuvate sve bitne uspomene iz privatnih poruka. Meta još uvek nije detaljno obrazložila da li će uvesti neki drugi vid zaštite podataka. Za sada je jasno da Instagram DM postaje znatno manje privatan nego što je bio.

Autor: S.M.