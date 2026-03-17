Korisnici Gmail-a u panici: Nova PREVARA u 4 koraka krade sve podatke

Stručnjaci za sajber bezbednost izdali su hitno upozorenje zbog nove prevare koja cilja Gmail korisnike putem sajta koji verno kopira Google dizajn.

Napadači koriste lukavu metodu u četiri koraka kako bi ubedili žrtve da instaliraju zlonamerni softver pod maskom zaštite naloga. Umesto veće sigurnosti, ovaj alat tiho prikuplja vaše lozinke, GPS lokaciju i privatne kontakte bez vašeg znanja.

Kako funkcioniše PWA zamka i krađa kodova

Prevara počinje mejlom ili SMS porukom koja vas upozorava da vaš nalog zahteva hitnu proveru identiteta. Kada kliknete na link, od vas se traži da instalirate takozvanu progresivnu veb aplikaciju (PWA) koja sakriva adresnu traku pregledača. Na taj način žrtva dobija utisak da koristi pravu Google aplikaciju, dok zapravo daje hakerima pristup svom clipboardu i svim unetim podacima.

Istraživači iz kompanije Malwarebytes Labs naglašavaju da je ova metoda izuzetno opasna jer uspešno zaobilazi uobičajene znake upozorenja. Zlonamerni alat može presretati čak i jednokratne verifikacione kodove koji služe za dvofaktorsku autentifikaciju. To znači da napadači mogu ući u vaš Gmail čak i ako imate uključenu dodatnu zaštitu putem koda.

Veštačka inteligencija i lažni pozivi podrške

Početkom 2026. godine zabeležen je novi talas napada koji koristi veštačku inteligenciju za generisanje uverljivih glasovnih poziva. Prevaranti se putem telefona predstavljaju kao Google podrška kako bi vas naveli da potvrdite lažni bezbednosni upit na ekranu. Ovakav pristup stvara ogroman pritisak na korisnika koji u trenutku nepažnje može ostati bez pristupa bankovnim aplikacijama i društvenim mrežama.

Hakeri zloupotrebljavaju i legitimne servise kao što je Google Tasks da bi njihove poruke zaobišle spam filtere. Ceo proces se završava lažnom potvrdom da je vaš nalog sada bezbedan, dok su vaši podaci već poslati na eksterni server pod kontrolom kriminalaca. Budite oprezni i nikada ne instalirajte aplikacije sa sajtova koji vam stignu putem neproverenih poruka.

Autor: S.M.