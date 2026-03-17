NESVAKIDAŠNJE SUĐENJE ZBOG ŠVERCA MRAVA: U bočicama pokušali da prošvercuju HILJADE živih insekata, a evo i zbog čega

Izvor: Bild/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Grupa muškaraca našla se na optuženičkoj klupi zbog nesvakidašnjeg slučaja – šverca hiljada mrava, koje su ilegalno prodavali na tržištu, a uhvaćeni su u Najrobiju, u Keniji.

Prema navodima istrage, istražitelji su otkrili više od 2.000 živih mrava sakrivenih u malim bočicama, spremnih za dalju distribuciju.

Ovi insekti su, kako se navodi, veoma traženi na međunarodnom tržištu, gde se smatraju delikatesom, ali i afrodizijakom. Određene vrste posebno su cenjene zbog svoje egzotičnosti, što ih čini atraktivnim za ilegalnu trgovinu.

Cena jednog mrava, prema optužnici, iznosila je manje od jednog evra, ali se sumnja da je u pitanju bila organizovana mreža koja je ciljano kupovala i prodavala ove insekte.

Optuženi, međutim, negiraju krivicu i tvrde da nisu znali da krše zakon. Kako navode, za njih su mravi predstavljali "prirodan proizvod" i način zarade.

Ukoliko budu proglašeni krivim, preti im novčana kazna do 8.000 evra ili najmanje godinu dana zatvora, dok bi u slučaju dokazivanja zaverе mogli da dobiju i do sedam godina zatvorske kazne.

Sin izbacio majku sa svadbe kad je video s kim je došla: Pobesneo kad je shvatio kako je rešila da se osveti snaji

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Region

RAZRADILI ŠEMU ŠVERCA KOKAINA, PA HARALI NEMAČKOM: Razbijen ogranak organizovane krimi grupe, među njima i Srbin! POGLEDAJTE VELIKU AKCIJU POLICIJE

Hronika

Saradnik Radoja Zvicera uhapšen u Turskoj: 'Kavčanin' pao zbog šverca 2,5 tona koke

Svet

Hamas oslobodio i preostalih 13 živih talaca: Slavlje u Izraelu

Svet

Kriminalna grupa iz Severne Makedonije KRALA LUKSUZNE AUTOMOBILE stranih turista na Halkidikiju, pa ih prevozila u Skoplje: Ovako su uhvaćeni!

Showbiz

Misica uhvaćena na carini: 'Pala' zbog šverca nakita vrednog 12 miliona rubalja, evo kolika kazna zatvora joj preti

Svet

HOROR NA HALKIDIKIJU! Sedeo na kafi sa prijateljicom, pa otišao i UBIO NJENU MAJKU: Zbog smešne ušteđevine brutalno joj presudio (FOTO)