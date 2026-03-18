DA LI ZNATE ŠTA SU HRANOMAT, NOGOŠAKANJE, INOSTVOR?! Ovo je značenje novih reči u hrvatskom jeziku

Hrvatska je proglasila tri najbolje nove hrvatske reči sa nagradama za one koji su ih smislili, prenosi HKV. Prvu nagradu i 600 evra osvojila je reč „presudnik“, kao zamenu za englesku skraćenicu VAR (Video Assistant Referee) u fudbalu.

Drugo mesto i nagrada od 400 evra osvojila je reč „dohvatnica“, predloženu kao zamenu za termin widget, odnosno grafički element na ekranu koji služi za prikaz informacija ili pokretanje određenih funkcija.

Treću nagradu, u iznosu od 200 evra, dobila je reč „narubno“, koja je predložena kao zamena za često upotrebljavani germanizam „na kant“.

Među finalistima i brojni neobični jezički predlozi

Iako su nagrađene samo tri reči, uži izbor od 29 finalista doneo je čitav niz interesantnih i kreativnih jezičkih rešenja. Među njima su se našli i sledeći predlozi:

- brzovid – video kratke forme na društvenim mrežama

- budnosvešće – woke, odnosno osvešćenost o društvenoj nepravdi i marginalizaciji

- dogrljenka – dolčevita, odnosno majica ili vuneni džemper sa uskim okovratnikom

- dohvatnica – widget, grafički element za informacije na ekranu

- domoškolovanje – obrazovanje kod kuće umesto u školi

- gladoljut – ljutnja koju osoba oseća zbog gladi

- hranomat – uređaj za samostalnu kupovinu unapred pripremljenih jela i pića

- inostvor – transrodna osoba

- izložnik – štand

- lažnica – deepfake, odnosno manipulisani video ili audio-snimak koji verodostojno prikazuje događaje koji se nisu dogodili

- lomoples – break dance, vrsta urbanog plesa

- mirozbor – mirovni pregovor

- nadnatalitet – baby boom, period izrazitog porasta nataliteta

- narubno – na kant

- nogošakanje – kik-boks

- obalizacija – naseljavanje i razvoj obalskih područja

- osljepnik – flashbang, specijalna granata koja zaslepljuje i dezorijentiše osobu

- osvrtnica – replika

- presudnik – Video Assistant Referee (VAR), sistem za pregled spornih situacija u fudbalu

Autor: Iva Besarabić