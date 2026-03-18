VAŠ TELEFON VAS ŠPIJUNIRA! Šokantno otkriće: Popularne aplikacije kradu vaše podatke, jedna traži čak 91 dozvolu!

Mislite da su vaše poruke i fotografije privatne? Razmislite još jednom! Najnovija istraga britanskog potrošačkog portala razotkrila je mračnu stranu Android aplikacija koje svakodnevno koristimo. Rezultati su zastrašujući: 20 najpopularnijih aplikacija, uključujući TikTok, Facebook i WhatsApp, prikupljaju neverovatnu količinu osetljivih podataka o vama!

Istraživanje je obuhvatilo gigante digitalnog sveta, a rezultati pokazuju da mnoge od njih traže pristup mikrofonu, vašoj tačnoj lokaciji, kontaktima i privatnim fajlovima čak i kada im to uopšte nije potrebno za rad!

Ko su najveći "špijuni"?

Na crnoj listi istraživača našlo se nekoliko imena koja prednjače u agresivnom prikupljanju informacija:

Xiaomi Home: Apsolutni rekorder sa neverovatnih 91 zahtevom za dozvolu!

TikTok i Temu: Kritikovani zbog ekstremno agresivnog pristupa osetljivim podacima korisnika.

Facebook i Instagram: Standardno na vrhu liste zbog neprestanog praćenja radi ciljanog oglašavanja.

Podmukla taktika: Kako vas varaju?

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su mnoge aplikacije razvile način da se "probiju" preko drugih programa na vašem ekranu. Čak i ako ste isključili notifikacije, ove aplikacije uspevaju da vam prikazuju iskačuće poruke (pop-up) i oglase, bukvalno vam ne dajući mira dok ne kliknete.

Šta kažu kompanije, a šta stručnjaci?

Dok se tehnološki giganti brane tvrdnjama da sve rade po zakonu i radi "boljeg korisničkog iskustva", stručnjaci za bezbednost upozoravaju na opasnost:

"Korisnici često nisu svesni koliko informacija dele dok ne bude prekasno. Vaši podaci su najvrednija valuta današnjice, a ove aplikacije ih uzimaju bez pitanja," ističu eksperti.

Autor: D.S.