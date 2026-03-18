GOTOVO JE SA KANCELARIJAMA? Bil Gejts otkrio ko leti sa posla zbog kompjutera, a ko jedini MOŽE DA SPAVA MIRNO!

Kompanija Anthropic, jedan od giganata u razvoju AI, upozorava na dolazak recesije za tzv. "bele okovratnike". Prema njihovim analizama, veštačka inteligencija najviše ugrožava visokoobrazovane i dobro plaćene radnike u kancelarijama.

Razlog je jednostavan: AI modeli poput Claude-a već sada mogu da obrade ogromne količine podataka, prevode složene tekstove i rešavaju matematičke operacije za nekoliko sekundi – što bi čoveku oduzelo nedelje rada. Na listi najizloženijih profesija nalaze se:

- Istoričari i istraživači

- Prevodioci

- Administrativni radnici

- Analitičari koji rade sa brojevima

Zanimljivo je da su se novinari i pisci takođe našli u samom vrhu liste zanimanja koja su najviše izložena uticaju AI alata.

GEJTSOVA PROGNOZA: SAMO TRI OBLASTI SU POTPUNO SIGURNE?

Osnivač Microsofta, Bil Gejts, smatra da će veštačka inteligencija transformisati gotovo sve, ali izdvaja tri sektora koja će najduže odoleti potpunoj automatizaciji:

- Energetski sektor – zbog kompleksnosti infrastrukture i strateškog značaja.

- Biologija – gde je ljudski uvid u žive sisteme još uvek nezamenljiv.

- Programiranje – paradoksalno, oni koji stvaraju AI biće poslednji koje će on zameniti.

FIZIČKI RAD KAO POJAS ZA SPASAVANJE

Iako smo decenijama mislili da će roboti prvo zameniti fizičke radnike, situacija je trenutno obrnuta. Poslovi koji zahtevaju fizičko prisustvo i manuelnu spretnost za sada su najbezbedniji.

Teško je zamisliti da će algoritam u skorije vreme zameniti vrhunskog kuvara, barmena ili perača sudova. Kako navode stručnjaci, niko ne želi podgrejan obrok na mrljavom tanjiru koji AI još uvek ne ume savršeno da očisti.

Autor: D.S.