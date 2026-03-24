UKLETA VILA KOJA JE UNIŠTILA NIKOLASA KEJDŽA: Kupio 'kuću strave' da bi pisao horor, a završio u BANKROTU! (VIDEO)

Holivudski superstar Nikolas Kejdž oduvek je važio za ekscentrika, ali jedna investicija ga je koštala više od bilo koje druge. Vila Lalori u Nju Orleansu, poznata kao najukletije mesto u Americi, postala je simbol njegovog finansijskog sunovrata.

Dok su drugi bežali od mračne istorije ovog zdanja, Kejdž je u nju uložio milione – i izgubio sve.

Opsesija mračnim: Od dvoraca do lobanja dinosaura

Kao što se vidi u biografskim svedočanstvima o njegovom životu, Kejdž nikada nije bio običan kupac. Trošio je bogatstvo na bizarnosti – od piramida-grobnica do lobanja dinosaurusa. Ipak, kupovina vile Lalori 2007. godine bila je korak previše. Glumac je verovao da će mu boravak u kući gde su se dešavali nezamislivi zločini doneti inspiraciju za horor roman, ali je umesto toga dobio kletvu bankrota.

Šta kriju zidovi vile Lalori?

Kuća je u 19. veku pripadala ozloglašenoj Madam Lalori, koja je u tajnim odajama vršila bizarne i surove eksperimente nad ljudima. Užas je otkriven tek nakon velikog požara, a veruje se da krici žrtava i danas odjekuju hodnicima. Kejdž je bio fasciniran ovom pričom, ali su ga „duhovi prošlosti“ brzo sustigli u vidu poreskih dugova i zaplene imovine.

Pad holivudskog kralja

Video prikazuje neverovatan put glumca koji je zarađivao 20 miliona dolara po filmu, da bi na kraju ostao bez svojih najvrednijih nekretnina. Vila Lalori mu je oduzeta 2009. godine, a on je bio prinuđen da snima bilo šta kako bi vratio dugove. Ova ukleta vila ostaje kao najmračniji spomenik njegovog bizarnog životnog stila.

Autor: D.S.