Google snima sve što govorite: Evo KORAK PO KORAK kako da isključite tu opciju

Google možda sluša, a možda i ne sluša ono što govorite ako koristite iPhone, ali ako imate Android, gotovo sigurno vas sluša. To je zato što Google Assistant reaguje na vaše glasovne komande. Ovo je veoma praktično, ali znači da vaš telefon stalno osluškuje kako bi znao kada da odgovori.

Da bi funkcija "Hej Google" radila, vaš telefon tehnički treba da stalno sluša svoju okolinu da prepozna ključnu frazu. Iako Google tvrdi da se snimanje i slanje podataka na njihove servere dešava tek nakon izgovaranja te fraze, sistem nije nepogrešiv. Često se dešava da uređaj pogrešno detektuje aktivaciju zbog buke ili sličnih zvukova, što dovodi do nenamernog snimanja delova vaših privatnih razgovora. Ta pogodnost, dakle, dolazi sa troškovima potencijalnog narušavanja privatnosti, ostavljajući korisnike u nedoumici o tome koliko se zapravo čuje i skladišti.



Zvanično objašnjenje za prikupljanje glasovnih podataka je razvoj i unapređenje tehnologija prepoznavanja govora. Vaši glasovni unosi pomažu Google uslugama, kao što su Asistent i Pretraživanje, da bolje razumeju različite akcente, jezike i fraze, čak i u bučnim okruženjima. Međutim, mnogi stručnjaci za kibernetičku sigurnost i zaštitu podataka upozoravaju na drugu stranu priče. Postoji legitimna zabrinutost da se ovi podaci koriste za izgradnju veoma detaljnih marketinških profila. Svaka reč koju kažete o svojim željama, planovima ili interesima može postati deo algoritma koji vam zatim služi personalizovane oglase, pretvarajući vaše najintimnije razgovore u komercijalnu robu.

Srećom, korisnici imaju znatno veću kontrolu nad svojim podacima nego što misle. Ključna postavka koja reguliše ovaj proces naziva se "Voice & Audio Activity". Iako Google navodi da je ova opcija podrazumevano isključena, mnogi korisnici su je možda nesvesno uključili tokom početnog podešavanja uređaja ili prihvatanjem uslova korišćenja bez detaljnog čitanja. Zbog toga je od ključnog značaja da proverite svoj status na svoj račun. Važno je napomenuti da isključivanje ove postavke sprečava buduće snimanje, ali ne briše automatski prethodno sačuvani zvuk. Oni ostaju na Google-ovim serverima dok ih ručno ne izbrišete.

Korak po korak

Isključivanje ove opcije je jednostavnije nego što se čini i zahteva samo nekoliko koraka.

Prvo otvorite Google aplikaciju na pametnom telefonu i kliknite na svoju profilnu sliku ili inicijale u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite opciju "Upravljanje Google nalogom". Nakon toga, pronađite i izaberite odeljak "Podaci i privatnost". U tom odeljku, pod "Podešavanja istorije", kliknite na "Veb & App Activiti".

Tamo ćete naći pod-opciju "Uključi glasovne i audio aktivnosti". Jednostavno poništite polje pored njega kako biste sprečili da se vaše glasovne interakcije sa Google pretragom, Asistentom i Mapama dalje čuvaju na vašem nalogu.

Kada ste sprečili buduće snimanje, preporučljivo je da izbrišete istoriju koja je već sačuvana, kao i. To možete uraditi na stranici "Moja aktivnost" na vašem Google nalogu.

Odatle možete filtrirati prikaz da biste prikazali samo glasovne i audio aktivnosti. Možete slušati svaki unos i izbrisati ga pojedinačno, ili odabrati opciju da izbrišete sve aktivnosti za određeni period, ili čak "Sve vreme". Za brze intervencije, možete jednostavno reći svom pomoćniku: "Hej Google, izbriši moj poslednji razgovor" ili "Hej Google, izbriši današnju aktivnost", i to će uraditi za vas.

Dodatna mera zaštite

Za one koji žele maksimalan nivo privatnosti, postoji još nekoliko mera koje mogu preduzeti. Prvi korak je potpuno isključivanje detekcije "Hej Google" u podešavanjima telefona, što će sprečiti uređaj da stalno sluša ključnu frazu. Ovo se obično nalazi u podešavanjima Google Assistant-a pod opcijom "Voice Match".

Kao najradikalniji korak, možete u potpunosti opozvati dozvolu za pristup mikrofonu iz Google aplikacije. Da biste to uradili, idite na "Aplikacije" u podešavanjima telefona, pronađite Google, izaberite "Dozvole" i podesite opciju "Ne dozvoli" za mikrofon. Iako ovo može ograničiti funkcionalnost nekih glasovnih komandi, daje vam mir znajući da niko ne može da vas prisluškuje, prenosi Večernji.hr

Autor: S.M.