Mnogi greše kod navigacije: 3 Google Maps funkcije koje štede gorivo

Većina vozača koristi Google Maps samo za osnovni pravac od tačke A do tačke B, ali time propuštaju uštedu vremena i novca. Aplikacija u sebi krije napredne algoritme koji mogu da predvide zagušenja pre nego što u njih upadnete.

Aktiviranjem samo par opcija vaš put do posla ili odmora postaće drastično brži i jeftiniji.

Kako da izbegnete gužve i uštedite gorivo

Jedna od najkorisnijih funkcija je odabir ekološke rute koja je često jednako brza kao i najkraća, ali troši manje goriva. Google sada precizno izračunava nagibe terena i zagušenja u saobraćaju kako bi vam ponudio put sa najmanjom potrošnjom. Ovu opciju možete pronaći u podešavanjima navigacije pod stavkom opcije rute unutar Google Maps aplikacije.

Korišćenje mapa bez interneta i deljenje lokacije

Malo ljudi zna da možete preuzeti mape celih gradova i koristiti ih potpuno oflajn kada nemate domet ili štedite mobilni internet. Takođe, funkcija deljenje lokacije u realnom vremenu omogućava vašim prijateljima da vide tačno gde se nalazite bez slanja poruka. Ovo rešava problem večitog pitanja gde si sada i kada tačno stižeš na odredište uz pomoć Google Maps servisa.

Autor: Marija Radić