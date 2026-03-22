Šok promena za korisnike: OpenAI ukida neograničeni ChatGPT - korisnici u panici

Kompanija OpenAI najavljuje promene u načinu naplate za ChatGPT, jer dosadašnji model neograničenih pretplata postaje sve teže održiv.

Kako troškovi razvoja i održavanja ove tehnologije rastu, plan je da se uvedu fleksibilnije opcije, uključujući i mogućnost plaćanja prema stvarnoj upotrebi.

Koncept neograničenog korišćenja veštačke inteligencije, koji je korisnicima delovao idealno, zapravo nikada nije bio zamišljen kao trajno rešenje.

Od lansiranja krajem 2022. godine, ChatGPT je iz eksperimentalnog projekta prerastao u globalni fenomen sa milionskom bazom korisnika. Uvođenje pretplata bilo je nužno kako bi se sistem stabilizovao i mogao da izdrži nagli rast potražnje.

Međutim, kako se sam alat razvija i postaje sve složeniji, rastu i troškovi njegove upotrebe. Sve veći zahtevi za procesorskom snagom i resursima čine model fiksne mesečne pretplate manje održivim.

Poređenje koje se često navodi jeste da bi neograničeno korišćenje veštačke inteligencije bilo poput neograničene potrošnje struje, privlačno u teoriji, ali teško izvodljivo u praksi.

Da kompanija već testira promene, pokazuje i otkriće istraživača Tibor Blaho, koji je u kodu aplikacije pronašao tragove novog paketa pod nazivom "Pro Lite". Ovaj plan bi trebalo da popuni prostor između postojećih opcija i omogući preciznije prilagođavanje cenama i potrebama korisnika.

U budućnosti bi to moglo značiti prelazak na model u kojem korisnici plaćaju onoliko koliko zaista koriste. Takav sistem bi odgovarao onima koji ChatGPT koriste povremeno, dok bi intenzivni korisnici mogli da imaju veće troškove nego do sada.

Istovremeno, razmatraju se i dodatni načini finansiranja, poput oglašavanja, kako bi usluga ostala dostupna što većem broju ljudi.

Sa ogromnim brojem korisnika širom sveta, jasno je da se tržište brzo menja, a zajedno s njim i način na koji ćemo ubuduće koristiti i plaćati veštačku inteligenciju.

Autor: A.A.