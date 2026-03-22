Danas svi bračni parovi treba da izgovore OVU molitvu: Veruje se da jača ljubav i donosi sreću supružnicima

Mladi bračni parovi u Srbiji danas proslavljaju Mladence. Praznik u narodu ima snažnu simboliku koja se odnosi na brak i porodicu.

Brak je jedna od sedam svetih tajni u pravoslavnom hrišćanstvu koja se obavlja u crkvi i predstavlja blagoslov i zajednicu između muža i žene pred Bogom. Neki od najlepših i najdubljih molitvenih tekstova čitaju se tokom svete tajne braka, a osmišljene su kako bi par imao blagosloven, uspešan i zdrav zajednički život.

Parovi koji su se venčali posle 22. marta prošle godine danas proslavljaju Mladence. U nekim delovima Srbije običaj je da mlad bračni par ujutro ode u crkvu kako bi im sveštenik očitao molitvu za dug, srećan i blagosloven brak. Ali, ako ste iz bilo kog razloga sprečeni da posetite najbližu crkvu ili hram, molitve možete da izgovorite i kod kuće.

Molitva je, takođe, namenjena svima koji su stupili u bračnu zajednicu i žele da prevaziđu iskušenja koja narušavaju njihovu bračnu sreću.

Molitva za srećan brak

"Blagosloven si Gospode Bože otaca naših, koji si nam darovao život. Ti si, Gospode, stvorio čoveka po liku svom i podobiju, od duše razumne i tela blagolikog, tako da telo služi razumnoj duši. Ti si nas, Gospode, sačuvao od onih koji love duše naše, od mnogih zamki lukavoga i spasao si nas od mnogih iskušenja i opasnosti do današnjeg dana. Zato ne dozvoli, Gospode Bože naš, da budemo na spoticanje i sablazan bližnjim svojim, već da se pokažemo sluge tvoje, da nam ne bude uzalud blagodat tvoja.

Naoružaj nas oružjem pravednosti, u reči, delu i istini, podari nam silu kroz dugotrpljenje u nevolji. Da budemo širokog srca: ako smo ožalošćeni da budemo uvek radosni; ako smo siromašni da možemo obogatiti druge, kao oni koji ništa nemaju a sve poseduju u tebi Tvorcu i Ocu našem.

Da se ne uprežemo u isti jaram sa neznabošcima, jer šta ima pravednost sa bezakonjem, kakav je deo vernih sa nevernima i kakvo je slaganje hrama Božijeg sa idolima? A ti si za sluge svoje Gospode rekao: Useliću se u njih, živeću sa njima, biću im Bog i oni će biti moj narod. Biću vam Otac i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod svedržitelj, koji je bogat u milosti.

Radi velike ljubavi kojom si nas zavoleo, podari nam, Gospode, da budemo dostojni zvanja u koje smo pozvani, sa svakom smirenošću, krotošću i dugotrpljenjem, podnoseći jedan drugog u ljubavi, čuvajući jedinstvo u svezi mira. Da ne razmišljamo telesno umom svojim, i ne budemo deca koju zanosi svaki vetar ljudske obmane, već da uzrastamo istinito u ljubavi Onog koji je Glava - Hristos.

Da ne živimo kao neznabošci u praznoumlju, pomračenih misli i osećanja, okamenjenog srca i otuđeni od Života zbog neznanja. Da ne dajemo mesta đavolu, kao oni koji otupevši predadoše sebe razuzdanosti da čine svaku nečistotu sa pohlepom. Nego da odbacimo starog čoveka koji se raspada u željama varljivim i obučemo se u novog, koji se obnavlja po liku Onog koji ga je sazdao.

Da budemo među sobom blagi, milostivi, praštajući jedan drugom kao što je Bog u Hristu oprostio nama. Da mislimo ono što je istinito i pravedno, čisto i dostojno ljubavi, što je na dobrom glasu i u vrlini, što primismo i naučismo od Otaca naših. Seti se, Gospode Bože naš, roditelja naših koji su nas odgajili, jer molitve roditelja učvršćuju temelje domova. Amin."

Autor: Marija Radić